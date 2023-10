Botox: o que é, antes e depois, para que serve e valor do procedimento estético

Conhecido também como Toxina Botulínica, o Botox é um dos procedimentos estéticos mais conhecidos e procurados por ser muito eficaz no rejuvenescimento da pele. Também é um dos processos mais rápidos e menos invasivos do ramo.

Basicamente, uma toxina é injetada em músculos específicos da área desejada e atua como um obstáculo de estímulos entre os neurônios e o local, auxiliando na atenuação de linhas de expressões.

Outros tratamentos também estão inclusos no uso do Botox, como o Bruxismo e a Enxaqueca , manchas de pele e até hiperidrose, que é o suor excessivo das axilas. Entenda mais sobre o Botox:

O que é Botox?

A toxina botulínica é uma neurotoxina produzida pela Clostridium botulinum, uma bactéria anaeróbica que produz sete sorotipos diferentes (A, B, C1, D, E, F e G), sendo o tipo A o mais potente e utilizada nos processos estéticos.

Antes e depois do procedimento Botox:

Antes e depois: botox Redução de linhas de expressão / Foto: Portal Clínica Roberta Ferraz

Antes e depois: botox Redução de linhas de expressão ao redor dos olhos / Foto: Portal Clínica Roberta Ferraz

Antes e depois: botox Redução de bolsas e olheiras / Foto: Portal harmonir

Para que serve o Botox?

Muito utilizado em tratamentos de diversas doenças, como a anteriormente mencionadas, o botox é um dos recursos mais buscados para fins estéticos.

Neste procedimento, ele auxilia na redução de linhas de expressão que já existem na pele, assim como evita o surgimento de novas marcas de tempo e expressão na pele.

Quais os benefícios do Botox?

Para que o procedimento desejado seja considerado um sucesso, os pacientes precisam ter uma boa tolerância à toxina e aos efeitos colaterais relacionados a injeção, que pode causar dor e edema.

Além dos efeitos serem vistos de forma imediata, a recuperação também pe rápida, sendo necessário apenas evitar pressionar ou massagear a região poucas horas após a sessão.

Qual o valor do procedimento Botox?

Atualmente, o valor médio da aplicação da toxina na área do rosto voltado para meio estético, varia de R$ 700 a R$3.200, a depender do objetivo do paciente.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão