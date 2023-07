Ácido hialurônico: o que é, antes e depois, para que serve e valor do procedimento estético

O ácido hialurônico é um ativo natural que atualmente virou febre entre os procedimentos estéticos, por meio da aplicação dessa substância na pele. Isso porque ele melhora a capacidade de reter água, além de fornecer hidratação, volume e elasticidade. Atualmente existem diversos fins estéticos.

Desde as primeiras aplicações a paciente já vê resultado na aparência da pele. Linhas finas e rugas podem ser suavizadas, e áreas com perda de volume podem ser preenchidas, resultando em uma aparência mais rejuvenescida e firme. As sessões duram de 30 minutos a uma hora.

Por isso o O Liberal.com montou um guia para você entender melhor o que é o ácido hialurônico, antes e depois, conferir para que serve o procedimento e valor das aplicações.

O que é o Ácido hialurônico?

O ácido hialurônico é uma molécula naturalmente encontrada no organismo, especialmente na pele, e hoje é comercializada nas empresas de estética. No geral, ele é aplicado por meio de agulhas - de deferentes tamanhos, para diferentes fins. Entre eles:

Preenchimento facial: O ácido hialurônico é injetado em áreas específicas do rosto para preencher rugas, sulcos e linhas de expressão. Ele restaura o volume perdido com o envelhecimento, suavizando a aparência e proporcionando um aspecto mais jovem.

Aumento de lábios: O ácido hialurônico pode ser aplicado nos lábios para aumentar seu volume, definir o contorno e melhorar a simetria. É uma opção popular para quem deseja ter lábios mais volumosos e sensuais.

Correção de olheiras: O ácido hialurônico pode ser utilizado para tratar olheiras, preenchendo a região e suavizando as depressões que causam o aspecto escurecido sob os olhos.

Harmonização facial: Esse procedimento consiste em utilizar o ácido hialurônico para equilibrar e melhorar a harmonia das características faciais, como o contorno da mandíbula, o queixo, as maçãs do rosto e o nariz.

Hidratação e revitalização da pele: O ácido hialurônico pode ser aplicado de forma mais superficial para promover a hidratação profunda da pele, melhorando sua textura, elasticidade e brilho.

Quais os beneficios do ácido hialurônico:

Os benefícios dos procedimentos com ácido hialurônico incluem:

- Suavização de rugas, linhas finas e sulcos faciais;

- Restauração do volume facial perdido com o envelhecimento;

- Aumento dos lábios e melhoria do contorno labial;

- Redução do aspecto cansado e escurecido das olheiras;

- Melhora da hidratação, elasticidade e textura da pele;

- Resultados naturais e de longa duração (dependendo do tipo de procedimento e do organismo de cada pessoa);

- Baixo risco de rejeição ou reações alérgicas, pois o ácido hialurônico é uma substância biocompatível.

Qual o valor do ácido hialurônico?

O valor do procedimento estético com ácido hialurônico pode variar dependendo da quantidade de produto utilizado, da região a ser tratada e da experiência do profissional. É importante buscar um profissional qualificado e realizar uma consulta prévia para avaliar as necessidades individuais e discutir as opções de tratamento, incluindo o custo envolvido. A depender do procedimento, a sessão custa, em média, de mil a dois mil reais.

É válido ressaltar que o procedimento com ácido hialurônico é temporário e requer manutenção periódica para preservar os resultados desejados. Os efeitos podem durar de seis meses a dois anos, dependendo da pessoa e da região tratada.