Peeling de fenol antes e depois: o que é e qual o valor em 2023

Nesta semana, o rosto da gaúcha Regina Lucia Sganzerla de Boni, de 67 anos, viralizou em um vídeo publicado nas redes sociais que já conta com 1 milhão de visualizações. Com o rosto envelhecido, a idosa mostra a evolução de um tratamento facial profundo e surpreende o público com a "troca de pele". O procedimento estético utilizado se chama peeling de fenol e atinge camadas profundas da pele. Confira o resultado:

A intervenção não é tão popular por ser considerada invasiva, mas é uma das poucas que proporciona inúmeros resultados com apenas uma sessão, como a melhora da textura da pele, manchas, flacidez e cicatrizes. Se você ficou interessado, confira mais curiosidades deste procedimento e os valores.

O que é Peeling de fenol?

No vídeo compartilhado, é possível ver uma grossa camada sendo removida do rosto da Regina Lúcia, como se estivesse queimado e "trocando de pele". É assim que o peeling de fenol atua, proporcionando um rejuvenescimento intenso que penetra na epiderme, a camada mais superficial da pele, causando necrose e induz reação inflamatória controlada não só na epiderme como também na derme, a camada localizada abaixo da epiderme.

Porém, essa técnica requer protocolos rígidos para ser feita. A médica dermatologista Carla Gayoso explica que esse é considerado o método mais profundo de peeling químico e precisa ser realizado por um profissional especializado no método, devido aos picos de arritmia cardíaca que podem ser causados pelo fenol enquanto a substância não é metabolizada pelo organismo.

"O fenol é um antisséptico potente, mas pouco utilizado, porque é altamente tóxico quando usado em concentrações mais eficientes. Na dermatologia, ele pode ser usado a partir de 50%, sendo que em concentrações acima de 80% é quando causa mais necrose, que a gente chama de querato coagulação. É o que acontece, por exemplo, com os peelings mais profundos", explica Gayoso.

A médica complementa afirmando sobre os riscos, já que o procedimento é contraindicado para pessoas que têm problemas em órgãos como rins e fígado. "Assim que o fenol é aplicado, até 70% é absorvido pelo corpo em até 30 minutos. Disso, 75% será eliminado pelos rins e outros 25% serão metabolizados pelo fígado. A pessoa não pode ter problemas nesses órgãos", explica.

O Peeling de fenol é seguro?

Em entrevista para o portal UOL, Regina Lucia Sganzerla de Boni contou que o resultado esperado surgiu depois de um mês e que durante dias ingeriu somente alimentos pastosos e com o auxílio de um canudo, para evitar abrir a boca em excesso.

"Não precisei ficar sem falar, mas tinha que evitar abrir muito a boca. Um dos cuidados que tive foi manter a pele bastante hidratada, conforme orientação da médica. Para dormir, foi muito tranquilo, apenas evitei colocar o rosto em contato com o travesseiro. Tomava banho normal, sem molhar o rosto. Não fica cheiro, nem tive dor ou desconforto.", contou a paciente.

O rosto da gaúcha Regina Lucia Sganzerla de Boni, de 67 anos, sofreu uma grande transformação (Reprodução / Redes Sociais)

Qual o valor do Peeling de fenol?

O valor do método profundo pode variar entre R$15 mil e R$30 mil. Após o procedimento, os cuidados devem continuar, como evitar a exposição solar por, pelo menos, três meses após a sessão. O período pós-intervenção costuma ser doloroso e pode levar até um ano e meio até que o rosto cicatrize por completo. Com informações do portal UOL.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)