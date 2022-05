Mulher fica com o nariz necrosado após procedimento estético

Uma jovem de 22 anos usou as redes sociais para relatar um grave problema de saúde que ocorreu após um procedimento estético mal sucedido. Louise Reynaud, moradora de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, contou que ao realizar uma harmonização orofacial, sentiu fortes dores no nariz e lábios, ambos já inchados e roxos.

O drama começou no dia 5 de maio, depois de realizar o procedimento com um cirurgião-dentista especializado, mas o sonho de melhorar a aparência logo se tornou um pesadelo. Horas depois, percebeu que algo estava errado, mas por ter feito a rinomodelação com um profissional localmente reconhecido, a jovem não ficou apreensiva e seguiu as recomendações do cirurgião.

Após cinco dias do procedimento, Louise não sentiu melhora e retornou ao consultório. O dentista informou que o nariz estava necrosando e que o ácido hialurônico aplicado teria que ser removido. “Eu fiquei meio sem reação, porque ele falou com tanta naturalidade [...]. Ele omitiu que meu nariz estava necrosando, isso me deixou mais chateada ainda, porque ele poderia ter falado”, afirmou a jovem.

Ao remover o ácido, Louise conta que sentiu toda a dor do procedimento, pois a anestesia local não produziu efeito na hora. Mas o pior ainda estaria por vir. Quando chegou em casa, a jovem voltou a sentir dores e viu a saúde do nariz se deteriorar ainda mais.

“Quando eu cheguei em casa, que eu comecei a sentir a dor e eu vi o estado do meu nariz, eu entrei em desespero. Nossa! Foi horrível. Comecei a chorar, minha mãe entrou em desespero, não sabia o que eu fazia, se eu ia no hospital, se eu ligava para alguém, se eu falava com ele, foi bem bizarro”, conta.

O drama começou no dia 5 de maio, depois de realizar o procedimento com um cirurgião-dentista especializado. (Arquivo Pessoal)

Idas e vindas ao hospital

Desde o ocorrido, Louise luta diariamente para que a infecção não avance mais na região e para recuperar os tecidos que ainda restam. Ainda com fortes dores, ela resiste para recuperar a autoestima algum dia. "Eu não gosto nem de me olhar no espelho, porque é como se eu voltasse a sentir tudo de novo. Às vezes eu estou tranquila, eu esqueço o que aconteceu, eu me olho no espelho e aí volta aquele sentimento todo. Eu não consigo mais me sentir bem, é uma aflição constante ter que saber que amanhã eu vou acordar e vou estar assim, não vou ser como eu era", declara.

Além da autoestima abalada, a jovem conta que parou de trabalhar e não frequenta mais o curso técnico em enfermagem. Ela também é mãe de uma criança de 6 anos que não consegue mais passar tanto tempo com ela. “Eu tinha planos de sair e viajar com ela, mas não consegui concluir nada. Está bem frustrante, ainda mais por saber que amanhã eu vou acordar e ter que voltar para a rotina” explica.

Louise passa por diversas sessões em uma câmara hiperbárica, que é usada para auxiliar na circulação e na cicatrização da ferida. Cada sessão custa R$ 350 e ainda soma os valores das consultas na dermatologista e os remédios para dor, que ficam em torno de R$ 800.

Como a necrose no nariz acontece?

A necrose ocorre após o bloqueio de um vaso sanguíneo. Isso pode ocorrer com qualquer preenchedor posto na região. Se diagnosticado um início de necrose, o mais recomendável é reduzir ou tirar completamente a vascularização do tecido.

Agora, Louise conta que neste momento precisa lidar com a nova realidade, apesar de ser difícil de aceitar. “Eu acredito que vou acabar me adaptando. Acho que essa é a palavra, eu vou me adaptar.”

