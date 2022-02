"Acho uma delícia ter um relacionamento", revela a atriz Mariana Ximenes

Mariana Ximenes que vive Luisa na novela ‘Nos Tempos do Imperador’, fez algumas revelações ao GShow. “Ela é feminista. É uma mulher totalmente a favor da igualdade, já entendia que as questões raciais atravessavam a vida das pessoas, ou seja, ela já tinha esse olhar para a interseccionalidade. É uma mulher que não se acomodava com as injustiças, muito pelo contrário, lutava contra. Isso é inspirador!”

Traçando um paralelo com o papel na trama, a atriz se mostra solteira e bem resolvida. Mariana faz questão de lembrar que felicidade e sucesso da mulher não devem estar atrelados ao casamento tradicional. “Essa afirmação me parece da época da novela ou dos anos 50”, diz aos risos. “A maioria das pessoas pensa em ter um amor, isso sim. Cada um tem uma combinação e hoje em dia o mundo está cada vez mais diverso, autêntico e livre. É assim que precisa ser. Acho uma delícia ter um relacionamento, adoro namorar! Tenho uma família linda que a cada dia está mais unida”, diz ela, que tem 5 afilhados.

Em agosto de 2021, Mariana Ximenes terminou o relacionamento com Victor Collor, filho de Pedro Collor. Eles estavam juntos há 10 meses. Na ocasião, rumores diziam que o motivo teria sido o fato dele não estar pronto para formar família, enquanto este é um grande desejo da atriz de 40 anos, que já chegou a congelar os óvulos