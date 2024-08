'Musa do Forró' é encontrada na Cracolândia após sumiço de 2 anos

A cantora Renatinha Lemos, que estava desaparecida há dois anos, foi encontrada em uma comunidade chamada DER na Cracolândia, em São Paulo. A artista era conhecida como Musa do Forró.

De acordo com o R7, ela começou a usar drogas após passar por uma depressão profunda. Quem encontrou Renatinha, foi a equipe do programa Cidade Alerta, da Record TV.

Musa do Forró é encontrada na Cracolândia. (Reprodução / Record)

A artista estava sendo procurada na comunidade DER, um casal de moradores do local disse que abrigava eventualmente Renatinha em sua casa. Eles disseram também que a cantora é vista frequentemente sentada em um canteiro debaixo de uma árvore, onde tem uma carpete para proteção quando está frio.

Renatinha pede comida e roupas em um beco estreito na entrada da comunidade.

Quando foi encontrada, ela disse que ao Cidade Alerta, que sente saudade da época em que cantava com grandes nomes do sertanejo brasileiro, como Leonardo, além de dizer que está perdendo a melhor fase de sua vida por conta das drogas.

A Musa do Forró tem passagens em duas bandas, abriu shows de grandes nomes do gênero, como Calcinha Preta, e fez parte dos grupos Buzões do Forró e Império da Patroa.