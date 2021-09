Músico é achado desnorteado em cracolândia após ficar 11 dias desaparecido

O músico Johnny Alves da Silva Dias, de 29 anos, foi encontrado desnorteado em uma cracolândia na Gamboa, no centro do Rio de Janeiro. O rapaz havia sumido no dia 17 de setembro após um show da banda de pagode Qa+, no bairro Jardim Botânico. A confirmação foi dada pela própria família, nesta terça-feira (28), através de uma publicação no Instagram. As informações são do Metrópoles.

"A fim de esclarecer o ocorrido, informo que o mesmo foi encontrado em uma Cracolândia na Gamboa, centro do Rio de Janeiro, totalmente desnorteado e perdido de si mesmo. Venho me desculpar se causei qualquer detrimento a todos, mas como mãe, apenas quis ter a oportunidade de achá-lo com vida e poder lhe prestar os cuidados necessários", escreveu a mãe em um dos trechos do post. Ela também aproveitou para agradecer a todos que ajudaram na busca do rapaz, confira:

Johnny havia sumido por volta das 15 horas do dia 17, quando foi fazer um show no Takadas Sport Bar. Ele foi deixado por amigos em uma parada de ônibus para que fosse pra sua casa, em Nova Iguaçu. Desde então, não retornou e não deu nenhuma informação sobre onde estava. A família recorreu as redes sociais para localizar o paradeiro do músico.