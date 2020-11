A fila andou: Maraisa assume romance com médico e posta foto junto do novo amor

Parece que a vida realmente já seguiu para a cantora Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara. Um mês depois de terminar o relacionamento com o cantor Fabrício, ela assumiu o romance com o médico ortopedista Artur Queiroz Amaral, segundo site UOL.

A cantora publicou nesta segunda-feira (2), uma foto sentada no colo do novo amado. O casal curtiu a noite do domingo em um bar, em Goiânia, ao lado de amigos; e por lá aproveitaram o momento para fazer fotos juntos.

Após idas e vindas, no começo de outubro, Maraisa anunciou o fim do namoro com Fabrício, com quem estava junto desde março de 2019.