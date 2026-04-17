Catedral celebra 37 anos de carreira com show em Belém neste sábado, 18

A Banda Catedral retorna a Belém neste sábado, 18 de abril, para apresentar o espetáculo "Catedral Rock Histórias". O show, que celebra os 37 anos de carreira do grupo, acontece no Teatro IT Center e promete uma viagem musical pela trajetória da banda.

O vocalista Kim Motta explica que a concepção do espetáculo buscou transformar o repertório em uma narrativa viva. A ideia central foi criar uma linha do tempo emocional, guiando o público pelas diferentes fases da carreira do grupo.

"A ideia foi justamente contar essa trajetória de uma forma viva, quase como um filme mesmo", afirma o cantor. Ele procurou montar um repertório que inclui grandes clássicos e músicas que marcaram fases importantes da banda.

Narrativa musical para fãs

A preocupação com a narrativa vai além da escolha das músicas. Kim Motta revela a intenção de criar uma progressão emocional durante a apresentação. "A gente começa com uma energia mais intensa, passa por momentos mais introspectivos e românticos", detalha.

O objetivo é conduzir o público por essa viagem no tempo, explorando a memória afetiva. Segundo ele, o show é uma verdadeira imersão nas lembranças e sentimentos ligados à Banda Catedral.

Conexão pessoal com Belém

Para Kim Motta, o espetáculo ganha contornos ainda mais pessoais em Belém. Ele reside na capital paraense há mais de dez anos e construiu uma relação profunda com a cidade. "Eu moro em Belém há mais de 10 anos, já me considero paraense", destaca.

O vocalista é casado com uma paraense e conduz seus negócios na cidade. Essa conexão transforma a apresentação em algo especialmente significativo para o artista. "Sou casado com uma paraense e hoje toco minha vida e meus negócios todos daqui", afirma.

A percepção do artista sobre o público local também é marcada por essa ligação. Para Kim Motta, as plateias do Norte do país oferecem uma entrega diferenciada, com intensidade e participação ativa durante os shows.

"O público do Norte, de forma geral, é muito caloroso, muito verdadeiro", comenta. Ele acrescenta que os fãs "cantam junto, se entregam, vivem o show com a gente", o que faz toda a diferença para a banda.

Longevidade na estrada da música

Com 37 anos de carreira, a Banda Catedral atravessou diversos momentos da indústria musical. O grupo enfrentou transformações profundas e desafios, mas a longevidade, para Kim Motta, está ligada à relação com o público e à fidelidade à própria essência.

"São muitos anos de estrada, né? E claro que tivemos momentos desafiadores", ressalta. Ele cita mudanças no mercado, perdas e fases desfavoráveis ao estilo da banda como obstáculos superados pelo amor à música e o retorno dos fãs.

O impacto de ver novas gerações se conectando com o trabalho da banda é um fator motivador. "Quando você vê pessoas que cresceram ouvindo a banda, ou até novas gerações chegando, isso dá um gás enorme", conclui Kim Motta.

Ele finaliza que a Banda Catedral sempre foi muito verdadeira com sua essência. O vocalista acredita que essa autenticidade é o que sustenta o grupo até os dias de hoje, mantendo-o relevante no cenário musical.

Serviço

Evento: Catedral Rock Historia

Catedral Rock Historia Data: 18 de abril

18 de abril Horário: 21h

21h Local: Teatro IT Center Belém

Teatro IT Center Belém Venda de ingressos: Ingressso Mix.Com e Teatro It Center Belém