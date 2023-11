Casarão do Boneco proporciona peça que aborda a ancestralidade e resistência afro-amazônica 

"Ancestralidade e resistência - Um Batuque Afro-Amazônica" é o nome do espetáculo solo com estreia prevista para o início de dezembro. Apresentado pelo artista e professor Fernandu Sarmento, a peça ficará em cartaz nos dias 1, 2, e 3 de dezembro, no Anfiteatro Casarão do Boneco, Av. 16 de novembro, 815. O espetáculo teatral associa elementos da matriz cultural afro-amazônica, da capoeira, com o trajeto artístico e a religiosidade de um artista negro paraense. O projeto foi selecionado no edital prêmio de Incentivo à Arte e à Cultura 2023 da Fundação Cultural do Pará (FCP). Os ingressos já estão à venda e também vão estar disponíveis na bilheteria do espaço nos dias das apresentações.

A ação cênica se desenvolve por meio de partituras corporais, que trazem, em sua ressignificação, reminiscências do corpo ancestral do negro. De acordo com Sarmento, o público deve assistir ao espetáculo porque é um convite à reflexão. Reverbera como uma denúncia simbólica e um grito ancestral que ecoa na contemporaneidade contra práticas discriminatórias, racistas e genocidas que violentam e inferiorizam o povo preto. "Este trabalho tem muito a dizer. Por isso, é essencial esse encontro com o público. É também uma forma de valorização de nossa cultura ancestral, de nossa identidade Afro-Amazônica", diz.

Ainda na graduação, Fernandu Sarmento iniciou esse processo de pesquisa artística, no curso de Licenciatura Plena em Teatro, na Escola de Teatro e Dança da UFPA. No ano de 2018, apresentou como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) um memorial descritivo, acompanhado de uma cena de 8 minutos. "Agora amadurecido enquanto artista-pesquisador, fiz uma ampliação desta cena, transformando-a em um espetáculo solo de aproximadamente 40 minutos", declara o artista.

No espetáculo, o ator é acompanhado pelos tambores do percussionista Diego La Percussa, preparação cênica do ator e músico, Rodrigo Ethnos e a direção de Aníbal Pachal. Sarmento afirma que essa performance traz elementos Afro-amazônico e da capoeira, pois sempre estiveram presentes na sua trajetória artística.

Segundo o ator, no processo de desenvolvimento da obra, ele fez um diálogo com a etnocenologia, que permite um novo olhar sobre a cena teatral e destaca a espetacularidade das práticas e comportamentos humanos organizados. "Neste sentido, o rito espetacular Afro-amazônico, sua musicalidade, vestimentas e movimentação corporal carregados de teatralidade", diz.

Fernandu Sarmento ainda declara que está muito ansioso para a apresentação. "Foram dois meses e meio de muito trabalho e agora nesse encontro com o público, o espetáculo nasce finalmente para o mundo", conclui.

SERVIÇO

Data: 1, 2 e 3 de dezembro

Horário: Sexta e sábado às 20hs e domingo às 19hs

Local: Anfiteatro do Casarão do Boneco. Av. 16 de novembro, 815. Próximo à praça Amazonas

Ingressos: R$30,00 (inteira) R$15,00 (meia) Antecipado: R$20,00

Informações: (91) 99174-2191

PIX: (91) 99174-2191