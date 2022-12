Teatro paraense reconta história de serial killer no Brasil Império

O espetáculo “Bárbara dos Prazeres- a bruxa do Arco do Telles” estreia, em Belém, para contar a história da primeira serial killer, no Brasil. A peça será apresentada em dois dias, neste sábado (3) e domingo (4), às 20h, na Casa de Artes Tiago de Pinho. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site www.tiagodepinho.com ou na própria Casa de Artes.

Com direção de Tiago de Pinho, ele explica que o roteiro foi feito durante os meses de julho, agosto e setembro. A inspiração veio de vídeos na internet contando a história de Bárbara, que é verídica.

“O espetáculo é uma dramaturgia que se enquadra no gêneros de suspense e terror. Documentos históricos comprovam a existência dessa mulher que é considerada a primeira serial killer, que surgiu ainda no Brasil império, quando um casal de portugueses, Bárbara e seu marido Otávio, chegam ao país fugidos do primeiro crime de Bárbara: Ela matara sua irmã mais nova em Portugal”, explica o diretor sobre o enredo.

Tiago segue descrevendo que Bárbara acaba por perder o interesse pelo marido ao conhecer um brasileiro e inicia um caso extra conjugal. “Ela mata seu marido e, posteriormente, também se cansa do amante e o assassina. Sem renda, ela inicia uma bem sucedida carreira de cortesã. Atendia homens da corte e, segundo relatos, até Dom Pedro I”, pontua.

Com o passar dos anos, Bárbara foi envelhecendo, perdendo a beleza em decorrência de doenças como sífilis e hanseníase e começou a fazer ponto na praça 15. Estivadores do Porto, demais trabalhadores e escravizados viriam a ser seu novo público. Cada vez mais decadente, Bárbara cai na lábia de uma falsa cigana, Alba, que prometendo-lhe juventude, lhe oferece um ritual onde ela precisaria beber sangue de crianças.

A partir disso começam os assassinatos em série de crianças. O Rio de Janeiro se torna um caos, todos tentam entender quem está por trás dos assassinatos. Mães não deixam mais seus filhos irem brincar na rua e passam a trancar as crianças. Trabalhadores pobres e escravizados são mortos e torturados por acreditarem que são eles os assassinos.

Bárbara desaparece misteriosamente depois de algumas investigações chegarem até ela. Seu corpo nunca foi encontrado. A expressão “a bruxa está solta” começou a se espalhar pelo país após o caso de Bárbara. “Nosso espetáculo traça um paralelo também com o mundo espiritual e as implicações de tantos assassinatos na vida de Bárbara”, destaca o diretor.

Além de Bárbara, outros personagens importantes para a história são: Heitor, marido da protagonista. Alba, falsa cigana que usa um antigo ritual egípcio que envolve sangue de crianças para a cura da lepra. Eleonora, irmã de Bárbara que volta ao Brasil para tentar prender a assassina.

Sobre a atual realidade do teatro do Pará, Tiago diz que o teatro paraense resiste, “temos muitos grupos independentes, principalmente de teatro musical que movimentam a cena e lotam os teatros da cidade. É uma cena viva, para fora dos muros das Instituições e para longe da burocracia” avalia.

Tiago de Pinho iniciou os estudos no Curro Velho, onde passou por grupos de teatros locais e, posteriormente, pela Casa de Artes Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e no Teatro Macunaíma, em São Paulo. “Participei de alguns espetáculos de teatro musical como Ópera Profano e Acorde Margarida e outras peças de teatro. Dou aula em escolas particulares de teatro desde 2010. Em 2016, fundei a Casa de Artes Tiago de Pinho, escola de teatro que forma atores e plateia e produz cerca de 10 espetáculos por ano. Entre teatro, teatro musical e teatro infantil”, completa.

Serviço:

Bárbara dos Prazeres- a bruxa do Arco do Telles

Data: Dias 3 e 4 de dezembro

Hora: 20 horas

Local: na Casa de Artes Tiago de Pinho (Benjamin Constant 1321, entre Bras de Aguiar e Avenida Nazaré) [16:05, 30/11/2022]

Ingressos pelo www.tiagodepinho.com ou na própria Casa de Artes