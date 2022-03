Casa de Artes Tiago de Pinho recebe masterclass com o ator Tiago Barbosa, intérprete de O Rei Leão

Nesta quarta-feira (16) a Casa de Artes Tiago de Pinho recebe o ator Tiago Barbosa, que ministrará um masterclass sobre teatro musical, abordando técnicas e compartilhando as vivências de sua carreira internacional. O Masterclass é uma realização da Embrassesc, com produção da Casa de Artes Tiago de Pinho e apresentação e realização da Allianz.

Para o ator e diretor teatral, Tiago de Pinho, é honroso receber o artista em Belém na casa que hoje é referência em teatro musical na cidade. Ter a oportunidade de abrir as portas para outros artistas locais para fazer contato com um artista que se consolidou no Brasil e internacionalmente por interpretar o Simba de O Rei Leão, é histórico, diz o diretor e reforça a importância da participação de novos talentos.

"Extrema importância que os atores de Belém tenham a oportunidade de encontrar com um artista que tem uma carreira internacional, que é brasileiro nato e que despontou pro mundo, através do teatro musical", afirma.

Tiago afirma que além de aula prática, os alunos poderão encontrar novas técnicas, novas formas de encarar o mercado, trocas de histórias, aprender sobre coreografias ou preparação vocal.

"ESão muitos ganhos que os artistas da cidade tem e que esses ganhos vão se refletir nos próximos espetáculos que eles tiveram envolvidos. Teremos aula de corpo, rodada de conversa, atividade de preparação vocal, preparação para audição, preparação corporal dos personagens Nala e Simba de O Rei Leão. O patrocínio é da Allianz, a realização é da Embrasesc e a produção é da Casa de Artes Tiago de Pinho", finalizou.

Sobre o artista:

Tiago Barbosa é ator, cantor com ampla experiência em teatro, especialmente, em teatro musical. Atualmente interpreta a "Lola" na versão espanhola só musical da Broadway "Kinky Boots". Seu segundo êxito na Espanha aconteceu depois de dar vida ao personagem Simba, de O Rei Leão, em La Gran Vía de Madrid, personagem que se destacou no teatro musical, também no Brasil.

O masterclass acontecerá das 17h às 22h, na Casa de Artes Tiago de Pinho, localizada na avenida Benjamin Constant, 1321, entre avenida Brás de Aguiar e avenida Nazaré. A aula acontecerá na sala preta, com capacidade para 30 alunos. As últimas vagas estão disponíveis.

Pagamento via pix ou em dinheiro diretamente na casa

Valores:

R$150 - Para público em geral

R$120 para alunos devidamente matriculados na casa.

Agende-se

Masterclass com Tiago Barbosa

Data: 16/03

Hora: 17h às 22h

Local: Casa de Artes Tiago de Pinho.

Mais informações: @sigateatro / (91) 98222-0760