Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

‘Casa de Dinamite': Diretora Kathryn Bigelow foi a 1ª mulher a vencer Oscar de direção

O filme que lhe rendeu a honraria foi Guerra ao Terror, de 2009

Estadão Conteúdo
fonte

Kathryn Bigelow (Getty Images)

Casa de Dinamite, novo sucesso da Netflix estrelado por Idris Elba e Rebecca Ferguson, narra um tenso momento no departamento de defesa dos Estados Unidos, com os oficiais tentando impedir que um míssil nuclear atinja Chicago. Veterana de thrillers e filmes com pano de fundo militar, a diretora do longa, Kathryn Bigelow, é um dos nomes fortes de Hollywood e detentora da marca de ser a primeira mulher a vencer - e quarta a ser indicada - o Oscar de Melhor Direção.

O filme que lhe rendeu a honraria foi Guerra ao Terror, de 2009, cuja trama acompanha um soldado questionando seu papel na Guerra do Iraque em meio a conflitos internos e externos de seu batalhão. À época, o filme foi elogiado por seu retrato realista do conflito e dos perigos enfrentados pelos oficiais e pela direção tensa de Bigelow.

Rapidamente, Guerra ao Terror começou a ser considerado um dos grandes favoritos ao Oscar, mas competia com dois grandes sucessos de bilheteria: Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino, e Avatar, de James Cameron (coincidentemente, ex-marido de Bigelow). Além de um abismo separando o sucesso de vendas com os outros cotados ao prêmio, o longa também tinha um orçamento bem mais baixo, de apenas US$15 milhões - o orçamento de Bastardos Inglórios foi estimado em US$70 milhões e o de Avatar, em US$237 milhões.

Apesar de enfrentar filmes mais midiáticos, Guerra ao Terror chegou no período pré-Oscar conquistando diversos prêmios, como o BAFTA (6 vitórias), o Critics Choice Awards (2 vitórias), as premiações dos sindicatos dos roteiristas (WGA) e diretores (DGA) e o Leão de Ouro do Festival de Veneza. Só Bigelow acumulou quatro prêmios nessas cerimônias.

Embora tenha sido derrotado por Cameron e Avatar nas principais categorias em que concorria no Globo de Ouro (Melhor Filme e Melhor Direção), Guerra ao Terror continuou como forte concorrente ao Oscar, que, como outras premiações, tende a se render menos à popularidade dos indicados na bilheteria.

Chegada a época das indicações ao Oscar, Guerra ao Terror acabou sendo lembrado em nove categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro Original, Melhor Ator (Jeremy Renner) e Melhor Edição. Sendo indicada a Melhor Direção, Bigelow se tornou apenas a quarta mulher a concorrer à estatueta, seguindo Lina Wertmüller (Pasqualino Sete Belezas, em 1977), Jane Campion (O Piano, em 1994) e Sofia Coppola (Encontros e Desencontros, em 2004).

Cumprindo as expectativas, a Academia premiou Guerra ao Terror com seis estatuetas, a mais importante (e considerando a concorrência de "queridinhos", improvável) foi a de Melhor Direção, que marcou a primeira vez em 82 anos de cerimônia em que uma diretora mulher venceu a categoria.

Em anos recentes, indicações de mulheres na categoria de Melhor Direção seguem raras, com 2021 marcando a primeira vez em que duas diretoras concorreram à honraria - Chloé Zhao (que venceu por Nomadland) e Emerald Fennell (Bela Vingança), algo que não repetiu desde então.

Por outro lado, mais duas mulheres venceram o prêmio de Melhor Direção nestes últimos 15 anos: a já citada Zhao e, em 2022, Jane Campion, que se tornou a primeira diretora com mais de uma indicação na história da categoria, por seu trabalho em Ataque dos Cães.

A carreira de Bigelow seguiu constante nos anos seguintes, com a diretora voltando aos holofotes (e a algumas premiações) com A Hora Mais Escura, sobre a operação para matar Osama Bin Laden, e Detroit em Rebelião, sobre um caso de racismo da polícia da cidade americana, além de comandar curtas e comerciais.

Guerra ao Terror está disponível para streaming no Prime Video. Casa de Dinamite integra o catálogo da Netflix, atualmente liderando o ranking de filmes mais assistidos da plataforma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/CASA DE DINAMITE/NETFLIX/KATHRYN BIGELOW
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ASSUMIDOS

Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos

Jogador compartilhou o momento especial em postagem no Instagram mostrando uma surpresa com balões, pétalas e ursos de pelúcia

28.10.25 11h32

RECONHECIMENTO

Fafá de Belém é homenageada em Lisboa por trajetória e engajamento cultural

A honraria antecede o lançamento de 'Fafá de Belém, o Musical', que estreia em novembro no Theatro da Paz

27.10.25 20h51

POLÊMICA

Advogada deixa defesa de Dado Dolabella e nega envolvimento em suposta coação

Após o afastamento de Fernanda Tripode, advogado de Marcela Tomaszewski também deixou o caso, alegando discordância com a decisão da cliente

27.10.25 19h14

MÚSICA

AMAJAZZON LAB abre inscrições para oficinas internacionais gratuitas de jazz e criação musical em Be

De 27 a 30 de novembro, artistas da Amazônia, África e Europa compartilharão suas experiências e técnicas em workshops e práticas coletivas

27.10.25 17h10

MAIS LIDAS EM CULTURA

ASSUMIDOS

Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos

Jogador compartilhou o momento especial em postagem no Instagram mostrando uma surpresa com balões, pétalas e ursos de pelúcia

28.10.25 11h32

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

CULTURA

Amazônia Fashion Week celebra a moda autoral amazônica com arte e tecnologia

Em sua 20ª edição, evento será aberto nesta quinta (30) em Belém com um desfile em espaço público e vai mostrar um panorama da produção de moda com elementos da identidade regional

28.10.25 13h58

CULTURA

Gruta expõe os porões da sociedade em 'Dorotéia', de Nelson Rodrigues, na Casa Cuíra, em Belém

Espetáculo marca a volta dessa trupe emblemática do teatro paraense após um hiato de cinco anos

28.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda