“Casa de Bonecas” vira espetáculo em Belém

"Casa de Bonecas", do dramaturgo Henrik Ibsen, vira espetáculo com primeira montagem, em Belém, produzido por estudantes da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. A estreia será nesta quinta-feira (8) com sessões entre 8 a 11 e de 15 a 18 deste mês, sempre de quinta a domingo, às 18h e 20h. Ingressos R$20,00 com meia entrada a R $10,00. Estudantes da Etdufpa e da Fadan não pagam entrada.

Apesar de ser um texto conhecido mundialmente, é a primeira vez que é levado para o teatro em Belém. O espetáculo é resultado do trabalho de professores e alunos da disciplina Criação de Espetáculo I. De acordo com a professora Larissa Latif, que assina a direção ao lado da professora Karine Jansen, desde o início do semestre o trabalho começa a ser elaborado.

"Começamos as primeiras leituras do texto e o estudo das personagens. Em outubro, já na disciplina Criação de Espetáculo I, continuamos o trabalho com a encenação e os ensaios, para que a criação dos personagens se aprofunde e o espetáculo ganhe ritmo e colorido próprios deste grupo de atores, que são alunos do primeiro ano do Curso Técnico em Ator da Escola de Teatro e Dança da UFPA", detalha a professora.

As equipes de cenografia e figurino também são formadas por estudantes da ETDUFPA, dos cursos de Cenografia e Figurino. "Eles também começam o trabalho no início do semestre, criando os projetos de cenografia e de figurino, de acordo com o texto escolhido para a montagem e em diálogo com a direção do espetáculo. A partir de outubro, enquanto os atores ensaiam, os cenógrafos e figurinistas trabalham na construção prática da visualidade", completa a docente.

O espetáculo trata da vida, aparentemente, perfeita de uma família da classe média norueguesa, no século XIX. No decorrer da trama, segredos e tensões ocultas são revelados, levando a um desfecho inesperado. "Pela ousadia, Casa de Bonecas sofreu muitas críticas negativas na Noruega, mas o apoio do movimento feminista, na Alemanha, acabou por reabilitar o texto, que se tornou um marco na dramaturgia mundial e um grande expoente do naturalismo", observa Latif.

Os personagens principais do espetáculo são Nora e Torvald Helmer. Torvald ganha um bom emprego no banco e as expectativas são muito boas para a família. Mas Nora guarda um grande segredo que pode abalar toda a felicidade do casal. A chegada e Cristina Lindt, uma amiga de escola de Nora e a presença inesperada de um homem chamado Niel Krogstad acabam por precipitar as coisas e, além dos segredos, traços ocultos das personalidades de Nora e Torvald acabam por ser também revelados, chegando a um final surpreendente.

Sobre a execução do trabalho em parceria entre docentes e os alunos, Larissa Latif diz que o o resultado é positivo. "É sempre um grande desafio e requer muito empenho e disciplina de todas as pessoas envolvidas. Afinal, são três cursos da ETDUFPA trabalhando juntos, uma equipe grande, dividida pelas funções, mas que deve articular tudo muito bem para que o espetáculo aconteça. É apaixonante também, claro, e a alegria é muito grande quando as portas se abrem e mostramos o nosso trabalho à cidade", pontua.

O dramaturgismo, que é a adaptação do texto original, foi feito por Lennon Bendelak, egresso da Especialização Técnica em Dramaturgia da ETDUFPA.

A orientação de cenografia é de Paulo de Tarso. A orientação de figurino é de Ézia Neves. O elenco é formado pela turma de 2022 do Curso Técnico em Ator. Cenógrafos e assistentes de cenografia: estudantes do Curso Técnico de Cenografia. Figurinistas e Assistentes de figurino: estudantes do Curso Técnico de Figurino da ETDUFPA.

Casa de Bonecas

