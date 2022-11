Casa das Artes realiza webinário com artistas contemplados pelo Prêmio Fundação Cultural do Pará

O Governo do Pará, após sancionar a Lei que institui o Sistema Estadual de Cultura, realiza nesta semana, por meio da Casa das Artes, o webinário "Pesquisa e Experimentação em Arte: Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2022", na próxima terça (29) e quarta-feira (30). Durante o seminário virtual, que ocorre das 16h às 18h30, os artistas premiados nessa modalidade do edital irão compartilhar o andamento de suas pesquisas em diferentes temáticas e linguagens artísticas.

O evento, que será transmitido pelo canal oficial da Fundação no YouTube, contará com a participação de aproximadamente 10 artistas e será mediado por Pablo Mufarrej e Ysmaille Ferreira, técnicos em gestão cultural da FCP.

As pesquisas contempladas pelo Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura abordam temas como questões decoloniais, cômicas, cartográficas, histórias em quadrinhos, arte materna, poesia falada, preservação da Amazônia, entre outros.

"O webinário será uma oportunidade para o público conhecer as práticas e poéticas que estão ligadas tanto às urgências sociais quanto às estéticas da arte contemporânea, principalmente as de caráter amazônida", afirma a Fundação Cultural do Pará.

Serviço

Webinário Pesquisa e Experimentação em Arte: Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2022

Período: 29 e 30 de novembro

Horário: 16h às 18h30

Link de transmissão: https://www.youtube.com/fundacaopara

Programação

Dia 29/11



Horário: a partir das 16h

Abertura e mediação: Pablo Mufarrej e Ysmaille Ferreira



Tema: Narrativas de poéticas e suas imbricações com o corpo



- “Escola do riso e comicidade Drag” por Adriano Penha Furtado



- “Ato-Poético em Cartografia: Entre escavações, margens e curas” por Ingrid Gomes de Freitas



- “Mulher cíclica: A arte de Partejar e a ginecologia natural amazônica” por Danielle de Souza Chaves



Tema: Narrativas de poéticas e suas imbricações com as cidades



- “Apócrifos: Escritas da cidade” por Marcílio Benedito Caldas Costa



-“Tajá Luz” por Adrian Kauê Bentes da Silva



Dia 30/11



Horário: a partir das 16h

Mediação:Pablo Mufarrej e Ysmaille Ferreira.



Tema: Narrativas de poéticas e as culturas amazônidas



- “Espetáculo S.O.S Marajó” por Hugo Gomes do Nascimento



- “Curimbós do Tapajós” por Everson César Conceição Melo



- “Axé é vida e amor: dança afro contra o racismo religioso em ambiente escolar” por Camilla Celeste Mendes Velasques



Tema: Narrativas de poéticas e suas imbricações com as cidades



- “Arqueologia em quadrinhos” por Mayara dos Santos Ramos



- “SLAM comparência” por Arthur Roberto Silva Lopes