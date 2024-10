‘Casa da Nazinha’ une tradição religiosa e cultura em novo espaço

Às vésperas do Círio de Nazaré, uma das maiores procissões religiosas católicas do mundo, um novo projeto cultural ganhará Belém: "Casa da Nazinha". Idealizado pela presidente da Pará Eventos, Ivanna Carneiro, o espaço exclusivo reunirá empresários, personalidades e artistas paraenses em um histórico e charmoso casarão, na Avenida Nazaré, que terá um "palco aberto" para homenagens à padroeira da Amazônia durante as procissões da Trasladação e do Círio, no próximos dias 12 e 13.

Com capacidade para receber cerca de 200 convidados por dia, a “Casa da Nazinha” terá a cantora Juliana Sinimbú e a banda Caju à frente da programação musical. Nos dois dias de procissões devem passar pelo palco vários artistas da terra convidados como Lyège, Júlio César, Lucyan Costa, Félix Robatto, Júnior Soares, Luê, Naieme e Pinduca, entre outros, para as homenagens à Rainha da Amazônia.

“Outubro é sempre diferente é um mês que naturalmente eu já tenho uma grande expectativa pois sou devota de nossa senhora de Nazaré. Esse ano ter sido convidada para ser anfitriã musical da casa da nazinha deixa meu coração cheio de alegria e ansiedade, vai ser um espaço privilegiado onde eu e outros artistas da terra poderemos homenagear nossa senhora de Nazaré, em um encontro com grandes músicos, cantando a música que eu acabei de lançar com a Caju, vai ser lindo!”, afirma Juliana Sinimbú.

A "Casa da Nazinha" busca aliar a tradição religiosa com a preservação ambiental. A identidade visual do projeto foi desenvolvida pela designer e ilustradora Caroline Santos e conecta a imagem de Nossa Senhora de Nazaré à fauna e flora amazônica, reforçando a necessidade urgente de preservar a floresta, a biodiversidade e seus povos.

"A 'Casa' será um lugar de encontro para homenagens à nossa padroeira e um espaço de reflexão sobre o papel da Amazônia no cenário global. Queremos deixar um legado que promova a cultura, a devoção e a fé do povo paraense, mas também a sustentabilidade," afirma Ivanna.

"A 'Casa da Nazinha' é uma celebração da fé do povo paraense, mas também um convite para refletirmos sobre o futuro da Amazônia e sua importância global. Com a COP-30 em Belém, queremos mostrar que nossa cultura e nossa devoção estão profundamente conectadas à preservação da floresta e ao bem-estar do planeta. Esse é o legado que queremos construir para as próximas gerações," acrescenta.