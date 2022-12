Casa da Linguagem lançará edital para ampliar atividades culturais no espaço em 2023

A Casa da Linguagem, espaço dedicado a oferecer diferentes cursos e oficinas em diferentes linguagens artísticas, encerra o ano de 2022 com um público de quase 3.000 participantes em diversas atividades. O espaço localizado na avenida Nazaré, esquina com a avenida Assis de Vasconcelos, terá novidades no próximo ano. A Fundação Cultural do Pará (FCP) prepara um edital especial para ampliar a ocupação da Casa da Linguagem com mais lançamentos de livros, exposições e apresentações artísticas e musicais. O espaço cultural ainda terá o lançamento do livro “Habitamos sem rosto” de Laura Nogueira, da editora Patuá, no dia 16 deste mês, a partir das 19h.

Uma das novidades será a possibilidade de artistas poderem realizar atividades na Casa da Linguagem como lançamento de obras, exposições, espetáculos ou apresentações musicais e receberem cachê por isso por meio de um novo edital.

“Para a Casa da Linguagem estamos trabalhando em um edital de ocupação para todas as formas de arte. A ideia é fazer atividades artísticas dentro da Casa. Por exemplo, um pintor quer expor suas obras, receberá R$ 10 mil para organizar a exposição, mas terá que ser na Casa da Linguagem. Ou os músicos que queiram se apresentar da mesma forma. Será um edital para que todas as tribos e matizes de pensamento possam ser contempladas. É a primeira vez que realizamos esse edital. Podem concorrer artistas de vários lugares do Estado, mas a atividade terá que ser na Casa da Linguagem”, explica Ribamar Barroso, da Coordenação de Promoção Editorial (CEPED) da FCP.

Também para o próximo ano, a Casa da Linguagem terá ampliação do acervo de sua biblioteca com a doação de aproximadamente seis mil livros da professora Maria Lucia Medeiros, feita por sua família. As obras integrarão a biblioteca Francisco Paulo Mendes, que já possui um catálogo de obras literárias, nacionais, estrangeiras e estudos de língua e literatura. Maria Lúcia Medeiros foi consultora da Casa Linguagem durante a primeira direção do espaço pelo poeta Max Martins.

Segundo Ribamar, a procura pelas atividades da Casa da Linguagem no primeiro ano de retomada das atividades presenciais, após a interrupção provocada pela pandemia de Covid-19, foi maior que o habitual.

“Todos nós ficamos dois anos presos por causa da pandemia. O setor cultural e de artes foram os mais afetados. Não podia fazer espetáculos presenciais, tudo foi muito limitado. Ficamos com muita coisa organizada virtualmente. Essa demanda do presencial ficou contida. Ao voltarmos fizemos diversas oficinas de violão, de libras, para o Enem, e outras. Buscamos atender principalmente o público jovem, como o aluno da rede pública, com muitas oficinas de escrita criativa cheias. Foi bem movimentado”, avaliou.

A gestão está finalizando a avaliação das atividades da Casa da Linguagem neste mês e se prepara para 2023, que deve iniciar com oficinas de formação de arte-educadores e agentes multiplicadores. Para em seguida abrir as oficinas regulares de linguagens artísticas. O coordenador das oficinas da FCP, Andrei Miralha, explica que 2023 iniciará com oficinas voltadas para arte-educadores e a organização das Crias do Curro Velho.

“Retornaremos em março do ano que vem com as oficinas, antes disso teremos algum outro processo voltado para os arte-educadores. No ano que vem, a gente se concentra no Carnaval das Crias do Curro Velho, para no final de março iniciarmos as oficinas da Casa da Linguagem”, explica.

CASA DA LINGUAGEM EM 2022

ATENDIMENTO AO PÚBLICO (oficinas e cursos) – 1.900

VARANDA LITERÁRIA – 252

LANÇAMENTOS DE LIVROS – 300

RODAS DE CONVERSA – 348

LEITURA PÚBLICA – 90

PÚBLICO TOTAL – 2890