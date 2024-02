Casa da Cultura exibe obras audiovisuais produzidas na Amazônia

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, vai realizar do dia 19 a 24 de fevereiro, o evento “A Casa da Cultura e o Audiovisual na Amazônia”, uma programação voltada totalmente para as produções audiovisuais criadas na região amazônica, com o objetivo de apresentar e difundir essas obras à comunidade.

A programação é gratuita e constituída de um ciclo formativo, que inclui rodas de conversa e a presença de autores de obras audiovisuais. O público também terá acesso a exibição de filmes feitos na Amazônia.

Os ciclos formativos serão coordenados por dois nomes influentes no audiovisual no sudeste do Pará: Rayda Lima e Kokinire Haraxare. Rayda é reconhecida por suas criações envolvendo o protagonismo de mulheres e minorias na Amazônia. Ela já recebeu o Prêmio de Incentivo à Arte e à Cultura pela Fundação Cultural do Pará, pelo documentário “Caminhos e Memórias do Povo Aikewara”.

Kokinire Haraxare é conhecido por seu documentário “No Gramado e na Aldeia Gavião”, que aborda a história do Gavião Kyikatêjê Futebol Clube na primeira divisão do campeonato paraense de futebol. Ele também trabalha a produção de projetos em diversas linguagens audiovisuais.

Os participantes da programação poderão integrar o ciclo formativo, com produtores de obras audiovisuais do sudeste do Pará (Foto: Divulgação)

O ciclo formativo ocorrerá de 19 a 23 de fevereiro, das 14h às 18h. No dia 24, o último encontro será realizado de 9h às 12h.

Produções audiovisuais

O público que comparecer na programação terá acesso a diversas produções audiovisuais realizadas na Amazônia, inclusive filmes criados a partir de oficinas, praticadas em Canaã dos Carajás, Serra Pelada e Ourilândia do Norte.

O encerramento da programação será protagonizado pelas produções dos participantes que se formaram na Casa da Cultura. O espaço também exibirá o filme “Amazonas, o Maior Rio do Mundo”, recuperado pela Cinemateca, produzido e dirigido pelo diretor Silvino Santos, em 1918.

Os interessados em participar da programação devem ligar ou enviar uma mensagem para o número (94) 99220-3451. A Casa da Cultura fica localizada na Rua Esmeralda, 141, bairro Nova Canaã II.

Confira abaixo as datas e horários dos filmes e documentários que serão exibidos durante a programação

23 de fevereiro

19h40: INHÕBIKWA – 12min10s/ Ficção

19h53: "MANÁ CANAÃ: Terra Feita Por Elas" 12 min/documentário

20h06: No Gramado e na Aldeia Gavião - 13min21s/documentário

20h26: Caminhos e Memórias do Povo Aikewara – 30 min/documentário

24 de fevereiro

19h40: Ser ou Não Ser? - 14min26s/ Ficção

19h55: Arte Rupestre de Monte Alegre – 6 min/ documentário

20h02: “O Diário de Hannah” – 13 min/Ficção.

20h15: “Amazonas, o Maior Rio do Mundo” – 54 minutos/documentário.

21h20: Exibição do Produto Audiovisual resultado do ciclo formativo realizado no evento “A Casa da Cultura e o Audiovisual produzido na Amazônia”.

Serviço:

“A Casa da Cultura e o Audiovisual na Amazônia”

Data: De 19 a 24 de fevereiro. Entrada gratuita!

Local: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, localizada na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II

Mais informações: (94) 99220-3451