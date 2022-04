Casa da Cultura de Canaã retoma as suas atividades da Difusão Cultural

Hoje, 13, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás retoma as atividades presenciais da Difusão Cultural, após dois anos fechada, em decorrência da pandemia da covid-19. A exposição “Amazônia Fragmentada, a Vida Singular da Serra dos Carajás”, será a primeira atividade disponível para o público.

A obra é do artista plástico Sebá Tapajós, e também está em exibição no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Vale ressaltar, que durante a visitação, as normas sanitárias para prevenção do novo coronavírus serão mantidas, como o uso de máscara facial e álcool em gel. O local funcionará com capacidade reduzida e, na entrada dos eventos, os visitantes terão a temperatura aferida.

“A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás retomou suas atividades da Escola de Dança, no dia 07 de março, com aulas de canto e flauta, ballet e violão, além da visitação à sala de leitura e hall de exposição. E hoje, abriremos Difusão Cultural com a exposição. O retorno das atividades presenciais é muito importante para reforçar a formação de 311 alunos que frequentam o espaço com aulas. A programação será realizada também presencialmente, dialogando com a comunidade de Canaã dos Carajás e trazendo mais movimento para a Casa da Cultura", disse Wagner Tameirão, coordenador do Instituto Vale

Além da exposição, o público poderá participar gratuitamente de outras três atividades presenciais em abril: a palestra “As marcas do regionalismo nordestino na fotografia brasileira”, com Marcelo Leite Barbalho, doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com emissão de certificado; um sarau realizado pela Escola de Música e Dança, com participação de artistas locais em homenagem ao Dia do Livro; e o show da banda Higão e Cia.

Instituições parceiras também abrirão as portas para receber as atividades da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, a exemplo da exibição do filme “Tito e os pássaros”, que será feita para estudantes na escola municipal Benedita Torres, na próxima semana.

Agende-se

Presencial

- Exposição “Amazônia Fragmentada, a Vida Singular da Serra dos Carajás”

Artista e curador: Sebá Tapajós

Data: 13h

Hora: às 18h (abertura). Demais visitações até 14/07, de segunda a sábado, das 8h às 17h.

Local: Hall de Exposições da Casa da Cultura

Demais visitações até 14/07, de segunda a sábado, das 8h às 17h.

- Palestra “As marcas do regionalismo nordestino na fotografia brasileira

Palestrante: Marcelo Leite Barbalho, doutor em Comunicação e Cultura (PPGCOM-UFRJ)

Data: 27

Hora: das 19h às 21h

Local: Auditório da Casa da Cultura

- Sarau

Data: 28

Hora: às 18h

Local: Pátio da Casa da Cultura

Realização: Escola de Música e Dança da Casa da Cultura

- Show da banda Higão e Cia

Data: 29

Hora: às 18h

Local: Pátio da Casa da Cultura

Agenda on-line

- Contação de histórias via WhatsApp (94 99160-8186 e 94 99220-3451)

A sabedoria da onça e do lobo-guará

Autora e contadora: Auritha Tabajara, representante da etnia Tabajara

Data: 12/04

Hora: às 20h