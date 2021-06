Cartunista Paraense ilustra exposição sobre diversidade de gênero em São Paulo

O cartunista Luciano Francisco Mesquita de Sousa, o Luciano Meskyta, nasceu na cidade de Bragança, interior do Pará. Morando em Belém há 14 anos, Luciano tem uma bela passagem pela arte não só no Brasil, como mundo afora. Com dois livros já lançados e participações em salões de humor internacionais, agora seu mais novo motivo de orgulho foi o convite para exposição “Diversidade de Gênero - Cidadania & Respeito”, produzida em São Paulo pelo jornalista e curador Maurício Coutinho.

No mês que se celebra a diversidade de gênero no Brasil, a mostra cultura que será realizada de 03 a 30 de junho, em um metrô da Avenida Paulista, em São Paulo, conta com ilustrações de personagens que fazem parte da história na luta pela garantia dos direitos da população LGBTQIA+.

Para o cartunista, receber esse convite foi de uma importância extrema e motivo de muita felicidade. "É com muita alegria e satisfação que recebi esse convite do grande curador e jornalista, Maurício Coutinho, que está comandando essa exposição. Principalmente por se tratar de um público que merece nosso respeito e nosso carinho. Um público que sempre lutou por mais cidadania, é mais do que justo participar dessa homenagem em forma de traços e cores, que leva a dignidade que todos os seres humanos merecem", afirma Luciano.

Luciano conta que já passou por outras exposições em São Paulo, sobre meio ambiente e outros assuntos de debates importantes para a sociedade. Mas ele não esconde o gostinho especial e o carinho que realizou dessa vez. “Espero que as ilustrações sejam recebidas com muito amor por todos os públicos que passam ali pelo metrô. Não apenas o público LGBT, mas por todos. Esse é nosso objetivo, levar a importância desse da diversidade de gênero a todos. É um público amplo demais”, destacou.

O cartunista ressaltou também a visibilidade de expor em uma das principais avenidas de São Paulo. “Expor em São Paulo sempre é incrível, principalmente por se tratar de um local com tanto acesso como a Avenida Paulista, é o coração da cidade. Ali acontece de tudo, da cultura, gastronomia até a economia”, finalizou.

Para o curador do evento, Maurício Coutinho, foi a concretização de um antigo desejo. “Já de algum tempo, como produtor cultural e curador de várias exposições socioeducativas, tinha o desejo de apresentar ao público em geral, as conquistas do cenário LGBTQIA+ como o direito à união estável e ao uso do nome social, a criação da Delegacia de Crimes Raciais e Direitos de Intolerância, o direito à doação de sangue por homossexuais, entre outras. Em conversas com a Via Quatro, concessionária das linhas amarela e lilás do Metrô de SP, tive essa abertura de espaço que propiciou a montagem dessa mostra cultural”, explicou.

Maurício destacou ainda que a exposição procura colocar-se de forma direta e objetiva no cenário LGBTQIA+, tanto quanto as informações e de maneira suave, no que se refere as imagens ilustradas por Luciano Meskyta. “Esperamos que todos percebam a relevância de uma causa tão justa, ainda mais no mês de junho, mundialmente conhecido como o momento de celebrar a luta contra a discriminação e pressionar o poder público a garantir direitos de cidadania dos gays, lésbicas, travestis e transexuais, lembrando que nessa mostra cultural também comemoramos, por exemplo, os 20 anos da Lei 10.948/2001/SP, que criminaliza a homofobia e transfobia”, concluiu.

A exposição ficará disponível do dia 3 a 30 de junho, na estação do metrô Paulista, tem a curadoria de Maurício Coutinho, produção de Mara Porto, cartuns de Luciano Meskyta, revisão de J.Ivo Brasil, print de Flippaper, consultoria técnica da Dra. Iolanda Aparecida Mendonça, advogada especializada na questão LGBTQia+ e apoio de A Rainha.

Agende-se!

Data: 03 a 30/06

Local: Estação Metrô Paulista (Avenida Paulista)

Informações: (91) 99149-4237