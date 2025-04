Carol Ribeiro fala sobre diagnóstico de esclerose múltipla e alerta: 'É preciso ouvir o corpo'

A modelo paraense Carol Ribeiro revelou neste domingo (14) detalhes sobre o seu diagnóstico de esclerose múltipla, doença neurológica crônica que afeta o sistema nervoso central e pode causar diversos sintomas.

Durante entrevista ao Fantástico, Carol relatou o processo até o diagnóstico e os sinais que seu corpo deu ao longo do tempo. “Primeiro o calorão, e aí vinha essa ansiedade descontrolada. Um cansaço extremo. Eu lembro que fiquei 17 dias sem dormir. Era o corpo avisando”, relatou.

A artista falou sobre o medo que a doença causa e incentivou as pessoas a prestarem atenção aos sinais do corpo. “Muita gente me disse que nunca começou o tratamento por medo. Quero dizer que é possível viver bem. Mas é preciso ouvir o corpo. Parem para se escutar, parem para escutar os recadinhos que o corpo tem", explicou.

Segundo Carol, a correria do trabalho impediu um diagnóstico mais cedo, já que ela não se permitia parar para investigar o que sentia. “Eu pensava: eu tenho muito trabalho, eu não posso parar agora."

Emocionada, a modelo contou que chorou muito ao receber o diagnóstico e que foi um choque entender o que estava enfrentando. “O pouco que eu sabia era o que tinha visto de algumas pessoas vindo a público falar sobre a esclerose múltipla, e o cenário não era nada bom.”

O que é esclerose múltipla?

A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica e autoimune, em que o sistema imunológico ataca o próprio corpo, afetando o sistema nervoso central. Os sintomas são variados e podem ser confundidos com os de outras doenças.

Entre os sinais mais comuns estão: perda de força, dormência, tremores, alterações na visão (como estrabismo e neurite óptica) e formigamento nos braços e pernas. A manifestação dos sintomas depende das áreas do cérebro que estão sendo afetadas.