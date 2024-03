Carol Portaluppi exibe o bumbum empinado em clique de biquíni na França

No último domingo (3), Carol Portaluppi usou as redes sociais para publicar uma série de fotos de sua viagem a França. A filha de Renato Gaúcho, atual treinador do Grêmio, encantou os seguidores ao aparecer de biquíni em uma piscina. Em uma das imagens, a influenciadora digital aparece de costas e com o bumbum empinado, o que rendeu vários comentários e elogios dos internautas.

Na legenda, Carol escreveu: "Saudades do verão europeu". Já seus admiradores, não pouparam elogios. "Maravilhosa", comentou um. "Linda demais", afirmou outro. "Sexy sem ser vulgar", opinou uma terceira pessoa.