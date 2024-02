Carnaval do Rio de Janeiro: qual o samba-enredo da Unidos do Viradouro em 2024?

Em 2024 as 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro voltam a Marquês de Sapucaí em busca do título do carnaval carioca 2024. A Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, conhecida simplesmente por Unidos do Viradouro, é uma das escolas que desfilarão com o novo samba-enredo para o público.

Neste ano, as escolas se apresentarão no domingo (11) e segunda-feira (12), respectivamente. Abaixo, confira o samba-enredo da Unidos do Viradouro, que contará o tema nas roupas, músicas e estruturas no sambódromo do Rio de Janeiro.

Qual o samba-enredo da Unidos do Viradouro no Carnaval 2024?

O samba-enredo da Unidos do Viradouro foi escrito pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, e trará o tema “Arroboboi, Dangbé”, sobre o culto ao vodun serpente no reino de Daomé, na costa ocidental da África. A temática vai retratar um pacto místico que influenciou diversas vitórias significativas de mulheres-soldados, chamadas guerreiras Mino, consagradas na fé e nas batalhas, sob a proteção do sobrenatural.

"Eis o poder que rasteja na Terra / Luz pra vencer essa guerra, a força do Vodun / Rastro que abençoa Agoyê / Reza pra renascer, toque de Adahum / Lealdade em brasa rubra, fogo em forma de mulher / Um levante à liberdade, divindade em Daomé", diz um trecho do samba.

(*Estagiário de jornalismo Gabriel Bentes sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)