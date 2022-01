Carnaval de Tucuruí é adiado para julho

A Prefeitura de Tucuruí anuncia nesta terça-feira (25) o adiamento do Carnaval 2022 na cidade, tendo como prioridade a saúde da população por conta do atual período pandêmico da covid-19 e aumento do número de casos de influenza. No dia 21, o Governo do Estado confirmou que o Pará está enfrentando uma terceira onda de coronavírus.

Segundo o prefeito Alexandre Siqueira (MDB), este ano, a cidade seria destaque no Estado promovendo e investindo no maior carnaval de rua do Pará, tendo como princípio a valorização da cultura local e das belezas da cidade, atraindo mais turistas e, consequentemente, fomentando a economia local.

“Desde 2019 essa festa não é realizada. Entretanto, proteger a vida do nosso povo continua sendo nossa prioridade e neste momento, suspender as festividades é necessário. Juntos, cuidando um do outro, vamos vencer essa pandemia e brevemente, festejar com nosso tradicional carnaval de rua”, afirmou o chefe do Executivo.

Com a suspensão, a programação que estava programada para os dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, deve ser realizada em julho. A Prefeitura estará realizando em julho o desfile das escolas de samba, CARNARÉ ( micareta dos blocos de Tucuruí ) e o veraneio, com a estrutura para 5 praias. Com todo esse investimento, Tucuruí se tornará o maior ponto Turístico do Estado do Pará, atraído turistas e gerando emprego e renda para a nossa cidade.