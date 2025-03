Carnaval de Belém 2025: Rancho agita a passarela da Aldeia Amazônica em ensaio técnico

O Rancho Não Posso Me Amofiná, que será a segunda escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval na Aldeia Cabana, também marcou presença no primeiro dia de ensaio técnico da Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, na noite desta quarta-feira (12). Neste ano, o enredo da escola celebra os 80 anos de Oscar Rodrigues, fundador do Grupo Líder, destacando a trajetória e influência do empresário na região Norte.

A escola é uma das quatro agremiações que participam do primeiro dia de ensaio técnico, ao lado de Mocidade Olariense, Deixa Falar e Embaixada do Império Pedreirense. De acordo com o regulamento, cada uma terá uma hora para se apresentar. Os ensaios continuam nesta quinta-feira (13), dando início à contagem regressiva para o desfile oficial, que acontece às 22h de sexta (14) e às 21h de sábado (15).

O enredo promete contar a história de Oscar Rodrigues com riqueza de detalhes, destacando desde os primeiros passos do empresário até sua consolidação no mercado. “São oito meses de trabalho intenso, com toda uma estrutura de projeto de Carnaval, para narrar a trajetória desse grande líder”, afirma Jackson Santarém, presidente da escola.

Ele ressalta que o desfile trará a ascensão do empresário, desde seus dias de trabalho nos mares da Amazônia até se tornar uma referência no mundo dos negócios. “Vamos mostrar essa caminhada, desde o início até ele se tornar o ‘Midas do Norte’, o maior empresário do Pará e um dos mais importantes da região”, afirma.

Rodrigo Frade, diretor de harmonia da agremiação exalta o homenageado escolhido para enredo. “Ele é um grande nome da nossa região metropolitana, na verdade, de toda a Amazônia”, destaca. Além da celebração, o tema também dialoga com a COP30, atendendo a uma solicitação da Escolas de Samba Associadas (ESA) para que as escolas abordassem a temática amazônica. “Estamos trazendo reflexões sobre preservação e sustentabilidade dentro da nossa região”, explica.

Quando o assunto são surpresas para o desfile, Frade faz mistério. “Tem surpresa, mas está guardada a sete chaves. Só vamos revelar no dia”, adianta.

Confira a ordem das agremiações do Grupo Especial

Dia 14/03/2025 – Sexta-feira

22h – Mocidade Olariense

23h15 – Rancho Não Posso Me Amofiná

23h20 – Deixa Falar

1h45 – Embaixada do Império Pedreirense

Dia 15/03/2025 – Sábado

21h – Boêmios da Vila Famosa

22h15 – Acadêmicos de Samba da Pedreira

23h30 – Império de Samba Quem São Eles

00h45 – Piratas da Batucada

02h00 – Bole Bole