Carnaval de Belém 2024: Veja data e horário da apuração das escolas de samba do Grupo Especial

Após os desfiles das grandes escolas de samba, chega o momento mais esperado pelo público: as apurações. Os resultado ds campeãs dos outros grupos já foram divulgados. Mas, esta semana, Belém conhece a nova escola soberana da avenida do samba de 2024.

VEJA MAIS:

Para decidir quem será a campeã do Grupo Especial do carnaval paraense, as agremiações irão se reunir na próxima quarta-feira (06), a partir das 18h, na Aldeia Amazônica, no bairro da pedreira, em Belém.

Este ano apenas uma escola garantiu acesso ao Grupo Especial. A escola de Icoaraci, Mocidade Olariense irá disputar o título no principal grupo das escolas de Belém. Por outro lado, no grupo especial de 2024 três escolas serão rebaixadas para o grupo abaixo. Em 2025, apenas 9 agremiações irão desfilar no Grupo Especial.