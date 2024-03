Carnaval de Belém 2024: segundo dia de desfile de escolas de samba tem emoção e chuva

No segundo segundo e último dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Belém, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas da Batucada, do bairro da Pedreira, foi a primeira agremiação a animar o público. Em seguida foi a vez do Quem São Eles desfilar. Em terceiro, por baixo de chuva e também com muita animação o Bole-Bole, do bairro Guamá. No total, seis agremiações entrarão na Aldeia Cabana David Miguel. Cada escola terá uma hora para o desfile.

A chuva que fez uma pequena ameaça antes da primeira escola de samba entrar na avenida apareceu no início do desfile do Bole-Bole. A chuva não foi capaz de tirar a animação do público, da torcida e dos brincantes da agremiação do Guamá, última campeã do Carnaval de Belém.

O presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA), Fernando Guga, acompanha o segundo dia de desfile e está muito contente com o resultado do Carnaval.

“Nós estamos muito satisfeitos com o que aconteceu ontem e com o que está acontecendo hoje. Tudo organizado com os acessos facilitados. A Aldeia preparada realmente para receber o grande público", declarou o presidente da ESA. "A organização e a produção tudo o que a gente demandou a Prefeitura de Belém atendeu seja na pintura do chão, seja na disponibilidade de estrutura para frisas, mesas, camarotes, e ingressos para as comunidades. Estamos todos muito felizes”, elogiou Guga.

EMOÇÃO - Com o enredo “Por mares nunca dantes navegados, desbravando a última fronteira”, o Piratas da Batucada conseguiu encerrar o desfile sem nenhum contratempo grave. A escola entrou e saiu da avenida no tempo esperado.

Escola de Samba Piratas da Batucada
Carro abre-alas do Piratas da Batucada.
Alegoria do Piratas da Batucada.
Carro abre-alas do Piratas da Batucada com comissão de frente.
Bateria do Piratas da Batucada.
Mestre sala e porta bandeira do Piratas da Batucada.

Um dos fundadores e ex-presidente da escola Pereira, também conhecido como PP, estava confiante antes da entrada da escola e comparou o início da escola como bloco com a grandiosidade apresentada hoje na Aldeia Cabana.

"Era muito difícil se fazer Carnaval na década de 70. A gente fazia com recursos próprios. Hoje não tenho tamanho e nem fita métrica que dê para medir a largura do meu sentimento por essa escola, porque nós trouxemos ela lá de baixo. Veio como bloco. Naquele período, eui fui presidente por 16 anos. Hoje ver ela no grupo especial na evidência de tentar ser o campeão acho que não está dificil ser campeão. Ela está muito bonita, os carros de primeira qualidade, as fantasias de primeira qualidade. Nós estamos dentro do páreo", assegurou.

BATERIA - O maestro de bateria do Quem São Eles Pedro Paulo Júnior estava muito emocionado e organizava os ritmistas antes de entrar na avenida. "É uma emoção muito grande ao público que veio prestigiar, à nossa comunidade, uma diretoria que trabalhou incansavelmente. Vencemos dificuldades e adversidades, estamos aqui com muita garra e muita determinação", enfatizou.

Quem São Eles

Qual a ordem do desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba de Belém

- Piratas da Batucada

- Império de Samba Quem São Eles (21h10);

- Associação Carnavalesca Bole-Bole (22h20);

- Acadêmicos da Pedreira (23h30);

- Rancho Não Posso Me Amofiná (00h40);

- Xodó da Nega (01h50).

Veja quais são os sambas-enredo das Escolas do Grupo Especial de Belém

O Piratas da Batucada entra com o enredo “Por mares nunca dantes navegados, desbravando a última fronteira”. A homenagem é aos 50 anos de fundação da escola, iniciada como bloco carnavalesco no bairro do Reduto e que, com o tempo, alcançou a categoria escola de samba até chegar em 2008 no grupo especial.

A Associação Cultural Recreativa e Carnavalesca Império de Samba Quem São Eles será a segunda no corredor do samba da Aldeia Cabana para apresentar ao público o samba-enredo “Preamar, a cultura do Pará”. No total serão mil integrantes que contarão um enredo crítico sobre a devastação na floresta amazônica, mas também a exaltação das singularidades da cultura paraense.

A campeã do Carnaval do ano passado a Associação Carnavalesca Bole-Bole, bairro do Guamá, será terceira escola. Na busca de mais um título, a quinta da história, o Bole-Bole vem com o enredo “Jurié: fantástica energia amazônica paraoara”. A escola terá três carros alegóricos, 1.200 brincantes divididos em sete alas.

A Escola de Samba Acadêmicos da Pedreira entra às 23h30 na avenida com o enredo “Na sombra da Samaumeira, o velho mundo em minha aldeia” com mais de mil brincantes, oito alas e quatro alegorias. O enredo é assinado pelos carnavalescos Jorge Bittencourt e Neder Charone.

A escola de samba mais antiga de Belém - Rancho Não Posso Me Amofiná - vem comemorando 90 anos de história com o enredo “Isso é que é Amor! Onde o Rancho for, eu vou! 90 anos de paixão sem ponto final”. O Rancho vai para a avenida com 14 alas, três carros alegóricos e 1.800 brincantes.

E, para encerrar os desfiles será a Escola de Samba Xodó da Nega com o enredo “Nossa Majestade O Carnaval” mostrando ao longo da avenida a história dos primeiros carnavais no mundo até os atuais. O Xodó da Nega contará com 1.300 brincantes, distribuídos em nove alas.

O Carnaval Belém de Todas as Cores 2024 é uma realização da Prefeitura de Belém na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel.