Carnaval 2026: Richelle Halliday fará maratona de shows no interior do Pará

A cantora Richelle Halliday realizará uma maratona de shows no Carnaval 2026, com apresentações em cinco municípios do interior do Pará. A folia de quatro dias levará a artista a cidades como Vigia, Curuçá, Tracuateua, Capanema e Breves, na Ilha do Marajó, para celebrar a manifestação cultural paraense.

Para a artista, a folia vai além da agenda de shows e representa um momento de proximidade com o público e de celebração da cultura popular. “O Carnaval 2026 já chega trazendo uma expectativa enorme e o coração cheio de alegria. É sempre emocionante viver essa energia única que só o carnaval tem, e este ano será ainda mais especial”, afirma Richelle.

Agenda de Shows no Pará

A programação de Richelle Halliday começa no sábado de Carnaval, dia 14, com uma apresentação no bloco Guerreiros da Madrugada, no município de Vigia. No domingo, a cantora segue para Curuçá, onde comandará a festa no tradicional bloco Tigre.

Na segunda-feira de Carnaval, a agenda da cantora será dupla, com shows em Tracuateua e, em seguida, em Capanema. Richelle destacou que a sequência de eventos, apesar de “cansativa, é extremamente gratificante” pela energia de cada cidade.

O encerramento da turnê de Carnaval ocorrerá na terça-feira de Carnaval, em Breves, localizada na Ilha do Marajó. A apresentação final promete destacar a diversidade cultural que marca a festividade no estado.

Blocos Tradicionais do Carnaval Paraense

O bloco Guerreiros da Madrugada, de Vigia, é um dos mais tradicionais do Carnaval local, reunindo foliões nas primeiras horas do dia. Com concentração na madrugada, o cortejo percorre as ruas da cidade ao som de bandas e aparelhagens, mantendo viva a cultura dos blocos de rua.

A programação do bloco mobiliza moradores e visitantes, atraindo grande público e integrando o calendário festivo do município. Ele é uma das paradas confirmadas na agenda da cantora Richelle Halliday.

Já o bloco Tigre, em Curuçá, figura entre as principais atrações do Carnaval da cidade, conhecido pela animação e forte participação popular. O desfile reúne brincantes fantasiados e apresentações musicais que acompanham o trajeto.

O percurso se transforma em um grande corredor de festa, evidenciando a efervescência cultural do Carnaval no Pará e a relevância de blocos como o Tigre.

Trajetória e Expectativas da Artista

Com uma trajetória consolidada na cena musical paraense, Richelle Halliday construiu seu nome a partir de apresentações em eventos locais, festas populares e circuitos de blocos carnavalescos. Sua participação destaca a relevância de artistas locais na programação da festa.

A cantora aposta em um repertório voltado à música dançante e versátil, mesclando sucessos populares com interpretações próprias. Essa estratégia contribuiu para a fidelização de público e a formação de uma base de admiradores em diversas cidades.

A sequência de shows no Carnaval 2026 reforça a presença de Richelle Halliday no interior do Pará. “A expectativa é viver momentos inesquecíveis, compartilhar alegria com o público e transformar cada show em uma experiência especial”, completa a artista.

Confira a agenda completa de shows de Richelle Halliday

Sábado: Bloco Guerreiros da Madrugada, em Vigia (PA)

Bloco Guerreiros da Madrugada, em Vigia (PA) Domingo: Bloco Tigre, em Curuçá (PA)

Bloco Tigre, em Curuçá (PA) Segunda-feira: Shows em Tracuateua (PA) e Capanema (PA)

Shows em Tracuateua (PA) e Capanema (PA) Terça-feira: Show de encerramento em Breves (PA), na Ilha do Marajó