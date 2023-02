Carnaval 2023: Bailinho da Estação das Docas atrai grande público; vídeo

Bailinho de Carnaval da Estação das Docas atraiu um público rotativo estimado em 5 mil pessoas, nesta Terça-Feira Gorda (21). Nem a chuva desestimulou os pais de levarem os filhos para curtir a folia gratuita. Famílias inteiras, incluindo idosos, compareceram ao evento vindas de vários bairros de Belém. O tráfego ficou lento às proximidades da Estação. Muitos casais e famílias inteiras com crianças fantasiadas ocupavam vários espaços do complexo turístico.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Carnaval do Distrito de Icoaraci encerra programação gratuita nesta quarta-feira (22)]]

“Para nós, como família, é uma opção boa. Esse evento já é uma tradição, é organizado”, disse o técnico de mineração Wilker Brito, de 37 anos, que carregava nos ombros a filha vestida de Super Girl, Rebeca, de 6 anos, ao lado da esposa Rafaela, de 31 anos. Ele lamentou que o bailinho gratuito não aconteça em outros bairros da cidade. A família reside no bairro Parque Verde, distante 15 quilômetros da Estação.

Kelly Santos e José Miranda com a afilhada Eloá. (Cristino Martins/ O Liberal)

Vinda do bairro do Jurunas, uma família de dez pessoas, incluindo seis crianças, também foi curtir o bailinho na Estação. “Há dois anos, quando viemos, não tinha tanta gente como hoje. As crianças não estão conseguindo brincar direito porque está muito cheio”, disse a bacharel em Direito Kelly Santos, de 38 anos, que cuidava da afilhada Eloá, de 3 anos. Já o padrinho da menina não perdeu a animação, vestido de pierrot: “Está maravilhoso. Vim fantasiado para fazer o gosto da afilhada”, disse o empresário José Miranda, de 46 anos.

Já a jornalista Luíza Araújo, de 38 anos, do bairro do Guamá, se maquiou com pedras de strass para entrar no clima do Carnaval ao lado do filho, Vicente, de 5 anos, na Estação. “Eu costumo viajar nessa época, mas este ano, resolvi priorizar ele (o filho)”, contou.

O Armazém 3 da Estação das Docas ficou lotado. (Cristino Martins/ O Liberal)

A festa começou às 16h no Armazém 3 do complexo. “Estamos com o público estimado de 5 mil pessoas, de forma rotativa, pessoas de todas as idades. O evento vai terminar às 21h”, informou a assessoria de imprensa da Pará 2000, organização social que administra a Estação das Docas, Fernanda Scaramuzzini.

O evento começou com a bandinha de fanfarra Os Cobras, que promoveu um cortejo pela orla da Estação. No palco, os animadores do Clube da Animação realizaram várias brincadeiras, como concurso infantil de fantasia, desafio samba no pé para os pais e uma homenagem aos avós. A alegria continuou com o show da Banda Trem da Fantasia, que tocou sucessos infantis em ritmo de carnaval.

Crianças pintando durante o Bailinho da Estação. (Cristino Martins/ O Liberal)

Em paralelo, havia praça de alimentação, lojinhas de adereços, oficinas de pintura e artes, brinquedos como pula-pula e um camarim para penteados, maquiagens e tatuagens infantis.