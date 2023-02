Mocidade Alegre é campeã do Carnaval de São Paulo 2023

A Mocidade Alegre, maior campeã entre as participantes desta edição, foi a escola de samba ganhadora do Carnaval de São Paulo em 2023. A apuração dos desfiles ocorreu na tarde desta terça-feira (21) no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista. O último título conquistado pela escola havia sido em 2014.

A atual campeã foi a quarta escola a entrar na Avenida no último sábado (18), com o enredo “Yasuke”, imigrante africano que se tornou samurai respeitado no Japão. Confira o samba-enredo:

Campeã em 2022, a Mancha Verde ficou com o vice-campeonato desta vez. Já o Império de Casa Verde, em terceiro lugar.

A apuração das notas do Carnaval 2023 de São Paulo foi acirrada, decidida no critério de desempate, a fantasia. A Mancha perdeu seu primeiro e único décimo no penúltimo quesito - Mestre-sala e Porta-Bandeira.

Nenhuma das agremiações foi punida por atraso ou problemas no Sambódromo.

As últimas colocadas, a Unidos de Vila Maria e a estreante Estrela do Terceiro Milênio foram rebaixadas no Carnaval de São Paulo 2023 e vão disputar o Grupo de Acesso no próximo ano.

O desfile das campeãs acontece neste sábado (25).