CarnaBelém 2026: confira a ordem de desfile das 21 escolas na Aldeia Amazônica

A Prefeitura de Belém divulgou neste domingo (8), a ordem de desfile das 21 escolas de samba que irão fazer o desfile oficial do Carnaval 2026 na passarela da Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira, em quatro dias de folia. Em 27 e 28 de fevereiro, será a apresentação das agremiações do Grupo Especial e, em 6 e 7 de março, a exibição, respectivamente, das escolas do Grupo Dois (em 6 de março) e do Grupo Um (em 7 de março). As escolas de samba levarão ao público nas arquibancadas e jurados enredos que exaltam a cultura amazônica.

De acordo com o calendário divulgado pela Prefeitura de Belém, os ensaios técnicos do Grupo Especial serão realizados nos dias 24 e 25 de fevereiro. Nos dias 6 e 7 de março, a partir das 20h, também desfilam as agremiações Portela, Rosa da Terra Firme (as duas no dia 6), Habitat do Boto e Embaixadores Azulinos (ambas no dia 7) pelo Grupo de Avaliação.

A apuração dos resultados será no dia 1º de março, com a divulgação do resultado do Grupo Especial; e no dia 8 de março, com a divulgação do resultado dos grupos 1, 2 e Avaliação.

Jurados

De acordo com a PMB, o edital de jurados do Carnaval 2026 traz com mudança que, pela primeira vez, os avaliadores que atuaram no ano anterior não poderão se inscrever novamente. Essa medida rompe com um procedimento adotado em anos anteriores, o que era questionado por dirigentes das agremiações carnavalescas.

Ao todo, serão 30 jurados para avaliar os quesitos Alegoria, Bateria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasia, Harmonia, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Porta-Estandarte e Samba-Enredo das escolas de samba do Grupo Especial e dos Grupos 1 e 2 do Carnaval de Belém.



Confira as escolas de samba do Grupo Especial na noite de 27 de fevereiro:

22h - Associação Carnavalesca Xodó da Nega

23h15 - Associação Carnavalesca Social Beneficente Embaixada do Império Pedreirense

00h30 - Grêmio Recreativo Carnavalesco Social Acadêmicos de Samba da Pedreira

01h45 - Associação Carnavalesca Bole Bole

Desfile das escolas de samba do Grupo Especial no dia 28:

22h - Escola de Samba da Matinha

23h15 - Escola de Samba Boêmios da Vila Formosa

00h30 - Associação Carnavalesca Recreativa e Cultural Império de Samba Quem São Eles

01h45 - Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco Deixa Falar

Escolas de samba do Grupo Dois que desfilam em 6 de março:

21h50 - Associação Carnavalesca Mocidade Botafoguense

22h55 - Grêmio Recreativo Carnavalesco Parangolé do Samba

00h - Associação Carnavalesca Cacareco

1h - Grêmio Recreativo Cultural Universidade do Samba Nação Rubro Negra

2h10 - Associação Carnavalesca Nova Mangueira

3h15 - Associação Sociocultural e Carnavalesca Guerreiros do Samba e do Amor

Escolas de samba do Grupo Um que desfilam em 7 de março:

21h50 - Associação Carnavalesca Império Jurunense

23h - Associação Carnavalesca Coração Jurunense

00h10 - Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas da Batucada

1h20 - Grêmio Recreativo Social e Cultural Escola de Samba Mocidade Olariense

2h30 - Grêmio Recreativo Cultural Social Guardiões do Samba

3h40 - Grêmio Recreativo Jurunense Rancho não Posso me Amofiná

4h50 - Associação Carnavalesca Alegria Alegria