O Liberal chevron right Cultura chevron right

CarnaBelém 2026: confira a ordem de desfile das 21 escolas na Aldeia Amazônica

Agremiações farão a festa da público na passarela do samba no bairro da Pedreira em 27 e 28 de fevereiro e em 6 e 7 de março

Eduardo Rocha
fonte

Carnaval de Belém terá folia em quatro noites na Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira (Foto: Bruno Nobre / Arquivo Divulgação)

A Prefeitura de Belém divulgou neste domingo (8), a ordem de desfile das 21 escolas de samba que irão fazer o desfile oficial do Carnaval 2026 na passarela da Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira, em quatro dias de folia. Em 27 e 28 de fevereiro, será a apresentação das agremiações do Grupo Especial e, em 6 e 7 de março, a exibição, respectivamente, das escolas do Grupo Dois (em 6 de março) e do Grupo Um (em 7 de março). As escolas de samba levarão ao público nas arquibancadas e jurados enredos que exaltam a cultura amazônica.

De acordo com o calendário divulgado pela Prefeitura de Belém, os ensaios técnicos do Grupo Especial serão realizados nos dias 24 e 25 de fevereiro. Nos dias 6 e 7 de março, a partir das 20h, também desfilam as agremiações Portela, Rosa da Terra Firme (as duas no dia 6), Habitat do Boto e Embaixadores Azulinos (ambas no dia 7) pelo Grupo de Avaliação.

A apuração dos resultados será no dia 1º de março, com a divulgação do resultado do Grupo Especial; e no dia 8 de março, com a divulgação do resultado dos grupos 1, 2 e Avaliação.

Jurados

De acordo com a PMB, o edital de jurados do Carnaval 2026 traz com mudança que, pela primeira vez, os avaliadores que atuaram no ano anterior não poderão se inscrever novamente. Essa medida rompe com um procedimento adotado em anos anteriores, o que era questionado por dirigentes das agremiações carnavalescas. 

Ao todo, serão 30 jurados para avaliar os quesitos Alegoria, Bateria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasia, Harmonia, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Porta-Estandarte e Samba-Enredo das escolas de samba do Grupo Especial e dos Grupos 1 e 2 do Carnaval de Belém.


Confira as escolas de samba do Grupo Especial na noite de 27 de fevereiro:
22h   - Associação Carnavalesca Xodó da Nega
23h15 - Associação Carnavalesca Social Beneficente Embaixada do Império Pedreirense
00h30 - Grêmio Recreativo Carnavalesco Social Acadêmicos de Samba da Pedreira
01h45 - Associação Carnavalesca Bole Bole

Desfile das escolas de samba do Grupo Especial no dia 28:
22h   - Escola de Samba da Matinha
23h15 - Escola de Samba Boêmios da Vila Formosa
00h30 - Associação Carnavalesca Recreativa e Cultural Império de Samba Quem São Eles
01h45 - Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco Deixa Falar

Escolas de samba do Grupo Dois que desfilam em 6 de março:
21h50 - Associação Carnavalesca Mocidade Botafoguense
22h55 - Grêmio Recreativo Carnavalesco Parangolé do Samba
00h   - Associação Carnavalesca Cacareco
1h    - Grêmio Recreativo Cultural Universidade do Samba Nação Rubro Negra
2h10  - Associação Carnavalesca Nova Mangueira
3h15  - Associação Sociocultural e Carnavalesca Guerreiros do Samba e do Amor

Escolas de samba do Grupo Um que desfilam em 7 de março:
21h50 - Associação Carnavalesca Império Jurunense
23h   - Associação Carnavalesca Coração Jurunense
00h10 - Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas da Batucada
1h20  - Grêmio Recreativo Social e Cultural Escola de Samba Mocidade Olariense
2h30  - Grêmio Recreativo Cultural Social Guardiões do Samba
3h40  - Grêmio Recreativo Jurunense Rancho não Posso me Amofiná
4h50  - Associação Carnavalesca Alegria Alegria

