'Carna Reggae de Salão' abre programação mensal de formação cultural na capital paraense

Aulão reúne discotecagem, dança e participação comunitária com inscrições abertas ao público

O Liberal
fonte

Segundo os organizadores, o projeto mantém foco na formação artística contínua e na valorização do reggae produzido em Belém (Divulgação)

O Ponto de Cultura Dança Reggae de Salão inicia, a partir de fevereiro, uma nova etapa de suas ações formativas em Belém. O coletivo passará a realizar aulões mensais no estabelecimento Jimmy Bar, com a segunda edição já no próximo sábado, 14 de fevereiro, buscando ampliar o acesso à dança, à música e às práticas comunitárias ligadas ao reggae.

A segunda edição, batizada de “Carna Reggae de Salão”, terá uma programação cultural e temática carnavalesca. As atividades começam às 18h, com discotecagem do DJ Vitor Pedra e participações especiais. O aulão de dança será realizado às 20h, aberto a iniciantes e praticantes experientes.

Aulões mensais em novo espaço

Localizado na Rodovia do Tapanã, nº 07, próximo à Rotatória Padre Bruno Sechi, o Jimmy Bar sediará as atividades mensalmente. A iniciativa visa estimular a ocupação de espaços urbanos por ações culturais e ampliar o acesso à Dança Reggae de Salão, promovendo encontros entre diferentes gerações e públicos.

Segundo os organizadores, o projeto mantém foco na formação artística contínua e na valorização do reggae produzido em Belém. A cidade é reconhecida nacionalmente por sua ligação com o gênero musical. O Ponto de Cultura Dança Reggae de Salão tem experiência em projetos educativos, ações comunitárias e participação em festivais.

Reconhecimento e trajetória cultural

O Projeto de Dança Reggae de Salão e a Agência Cultural VP foram reconhecidos pelo Ministério da Cultura (MinC) como Pontos de Cultura, dentro da Política Nacional de Cultura Viva. Este reconhecimento destaca iniciativas comunitárias que promovem a cultura, a cidadania e a diversidade cultural.

A Agência Cultural VP desenvolve ações de comunicação comunitária desde 2002. Suas atividades focam na divulgação de artistas e eventos culturais, com início em rádios comunitárias da Região Metropolitana de Belém (RMB), conectadas à difusão da cultura reggae e à valorização de expressões periféricas.

O Projeto de Dança Reggae de Salão, por sua vez, realiza oficinas desde 2013 em Belém e outras regiões do Pará. Ele atua na formação cultural, educação popular e na preservação do reggae como patrimônio cultural imaterial local.

Os Pontos de Cultura são entidades privadas sem fins lucrativos que desenvolvem atividades culturais em suas comunidades. Priorizam ações de cidadania, diversidade cultural e participação social.

As inscrições para o aulão estão abertas, com uma contribuição colaborativa de R$ 20. Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp (91) 98471-2738.

Serviço

  • Evento: Carna Reggae de Salão
  • Data: Sábado, 14 de fevereiro
  • Horário: A partir das 18h (aulão às 20h)
  • Atração: DJ Vitor Pedra e participações especiais
  • Local: Jimmy Bar – Rodovia do Tapanã, nº 07, próximo à Rotatória Padre Bruno Sechi
  • Inscrições: WhatsApp (91) 98471-2738
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
