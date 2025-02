Carlos Miranda, o Vigilante Rodoviário, morre em São Paulo aos 91 anos

Conhecido por ser o protagonista da série brasileira “O Vigilante Rodoviário”, que era reproduzido na década de 1960 pela TV Tupi, o tenente-coronel da Polícia Militar, Carlos Miranda, morreu na madrugada desta segunda-feira (17). Ele ficou conhecido nacionalmente por interpretar o inspetor Carlos que, a bordo de sua motocicleta Harley-Davidson ou de um Simca Chambord, ele combatia o crime ao lado de seu cão Lobo.

VEJA MAIS

Em nota, a Polícia Militar de São Paulo destacou a atuação de Carlos Miranda como um marco da televisão brasileira por destacar os valores da justiça. “A série, exibida na década de 1960, tornou-se um marco na televisão brasileira, destacando os valores de justiça, bravura e dedicação ao serviço público. A relação entre o vigilante e o Lobo não apenas entretinha, mas também inspirava e educava o público sobre a importância da segurança e do policiamento nas rodovias. Além de seu sucesso na televisão, Carlos Miranda teve uma carreira distinta na Polícia Militar, alcançando a patente de tenente-coronel. Seu comprometimento e ética profissional o tornaram um exemplo a ser seguido por gerações de policiais rodoviários”.

Na tarde desta segunda-feira (17) é realizado o velório de Miranda, aberto ao público, que ocorre até as 9h de terça-feira (18). O enterro do ator será no Mausoléu da Polícia Militar, no Cemitério de Araçá, na capital paulista, também na terça.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)