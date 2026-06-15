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Carlos Guthyerrez solta voz em Belém para saudar Maria Bethânia

Show em homenagem à artista baiana será nesta sexta (19) no Teatro do SESI, às 20h

Eduardo Rocha
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Público confere toda a vibração de Carlos Guthyerrez na homenagem que ele presta à Maria Bethânia (Foto: Divulgação)

As canções que a cantora baiana Maria Bethânia interpretou em estúdio ou em shows ao longo da carreira dela fazem parte da história da música brasileira, dada a entrega dessa artista em cada música. São sons e performances que se propagam no tempo e, assim, certa feita, chegaram até o cantor e compositor paraense Carlos Guthyerrez. Carlos é fã de Bethânia por vários motivos e, semelhante a essa referência dele, entregou-se a preparar um show em homenagem a essa diva sonora dos palcos. O show "O Tempo e a Voz - Carlos Gythyerrez canta Maria Bethânia" será apresentado nesta sexta-feira (19), às 20h, no Teatro do SESI, em Belém, celebrando os 80 anos dessa artista, a serem completados nesta quinta-feira (18).

O show reúne canções marcantes e poemas associados à trajetória da artista, interpretados por Carlos Guthyerrez com arranjos e interpretações que ressaltam a potência lírica e emocional do repertório. O espetáculo, além de reforçar a interação do público com a obra de Maria Bethânia, oferece a voz e a leitura artística de Guthyerrez. O evento é promovido pelo SESI Indústria Criativa em parceria com o Teatro do SESI Belém.

Mel

Carlos Guthyerrez conta que, no começo de sua caminhada musical, a sua maior referência era a cantora baiana Gal Costa. "Com o tempo, Bethânia foi me arrebatando. Ela é uma influência tão enriquecedora que ela nos apresenta compositores e poetas de vários segmentos. Por causa dela, passei a gostar de Chico Buarque, Caetano Veloso, Dalva de Oliveira, Nina Simone, Noel Rosa e muitos outros. Além de, na poesia, trazer ao público Fernando Pessoa, Ferreira Gullar nos trouxe Guimarães Rosa, Clarice Lispector. É uma artista gigante mesmo. Sua obra é enriquecida em muitos aspectos que transcendem a própria música", ressalta Carlos.

Esse artista conta com 15 anos de carreira, mas canta desde os 19 anos. 'Hoje, tenho 51 anos. E me sinto mais maduro artisticamente", diz o cantor. Carlos não esquece qual foi a primeira vez que ouviu Maria Bethânia cantando. E a canção era "Mel". "Eu era criança, e meu avô paterno era muito eclético, ouvia de tudo. E Bethânia, nesse universo musical, sempre foi o que mais me chamou atenção. Ainda que a primeira lembrança seja de não ter gostado da voz dela. Só com 14 anos é que fiquei fã dela efetivamente", relata. 

"Ela tem um jeito diferente de emitir a voz. Tem um vibrato perfeito, consegue cantar com voz de peito e de cabeça na mesma música. Não respeita a métrica dos ritmos e, no final, sempre dá certo. É uma coisa mágica que vai além da teoria", enfatiza Carlos.

O cantor adianta que o show vai ser compartilhado com um time de músicos no palco e muitos fãs de Bethânia e o público em geral. "Vai ser um show em que contarei com grandes músicos como Herivelton Santos, que tocará teclado e faz a direção musical; Davi Amorim no violão; Dangle Freitas no contrabaixo; Edvaldo Cavalcanti na bateria, e Léo Santos na percussão". "Terei duas participações especiais: Mahrco Monteiro e João da Hora", destaca Carlos Guthyerrez. 

No repertório, além de "Mel", Carlos vai interpretar grandes sucessos de Maria Bethânia: "As canções que você fez pra mim", "Olhos nos Olhos" e muito mais. O setlist reúne 20 músicas. Sobre interpretar canções de Maria Bethânia, Carlos Guthyerrez afirma: "Eu me sinto sempre extasiado, pois acho o máximo o repertório de Bethânia, que, como eu disse, é muito abrangente, encantador, mágico. Cantar esse repertório é sempre desfiador!".

Ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, e há política de preços com inteira a R$90 e meia a R$45. Trabalhadores da indústria e seus dependentes têm direito à meia, apresentando a carteira do SESI. A classificação etária é livre.

Serviço:

Show 'O Tempo e a Voz - Carlos Guthyerrez canta Maria Bethânia'
Em 19 de junho de 2026, às 20h
No Teatro do SESI, na Av. Almirante Barroso, 2540, bairro do Marco,
em Belém (PA)
Ingressos no Sympla ou na bilheteria do teatro

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Cultura
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