Carla Diaz é criticada por Sonia Abrão ao 'correr’ atrás de Arthur no ‘BBB’:‘Mulher-capacho’

Mesmo não tendo sido a primeira escolha de imunização de Arthur, que era o anjo do ‘BBB 21’ na semana passada, Carla Diaz, que até então era a namorada dele no reality show, ainda parece estar ‘cega de amor’ pelo brother. Na noite passada, a atriz chegou a pedir para ficar com ele caso os dois conseguissem voltar do paredão desta terça-feira (8).

A atitude carente da sister não parecer estar sendo vista com ‘bons olhos’ pelos telespectadores do programa. Em suas redes sociais, Sonia Abrão, apresentadora da Rede TV!, criticou o modo como Carla tem agido e a denominou como ‘mulher-capacho’.

“Só faltava essa! Depois de toda sacanagem que o Arthur aprontou, dando o Anjo para o Projota e deixando que ela fosse pro paredão, Carla ainda pede pra ficar com ele! Mulher-capacho define”, criticou, em uma publicação feita no Instagram.

Sonia relembrou uma cena de ‘A Força do Querer’, novela que está sendo reexibida na Globo no horário nobre e, em que Carine (Carla Diaz) leva uma surra de Bibi, vivida por Juliana Paes. "Só a Bibi Perigosa pra dar um safanão na Carla e fazer ela acordar pra vida! Chega de se humilhar pro Arthur! Vem, Bibi, vem!"

A postagem da apresentadora divertiu os internautas. Até o Boninho, diretor do ‘BBB’, confirmou nos comentários que a sister ‘apanha em dois horários’.