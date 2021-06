Carla Diaz se pronuncia e afirma que segue solteira

Carla Diaz usou as redes sociais para acabar com os boatos sobre encontros às escondidas com Arthur, com quem teve um relacionamento na casa do BBB 21. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

"Eu sempre fui muito discreta sobre a minha vida afetiva. Logo, esse é um assunto que não irei mais retomar, mas venho aqui em respeito aos meus fãs porque não acho justo criarem uma expectativa falsa em vocês. Eu e Arthur conversamos sim logo depois que saímos do programa e concordamos que aqui fora a vida é outra. Ou seja, não estamos juntos! Eu estou solteira. Estou totalmente focada no meu trabalho e realizada como nunca estive, com diversos projetos e coisas incríveis", explicou Carla.

Vizinhos de Arthur chegaram a falar para o Jornal Extra que viram a atriz frequentando o apartamento do crossfiteiro, no Rio de Janeiro.

