Cariúcha deixa o SBT e assume lugar de Luciana Gimenez na RedeTV!

Cariúcha fará sua estreia em março, ocupando o espaço deixado por Luciana Gimenez, que se despediu da emissora após 25 anos

Estadão Conteúdo
fonte

Cariúcha foi flagrada aos beijos com João Augusto Liberato na noite da última quinta-feira (21) (Reprodução / Instagram @cariuchaoficial)

A RedeTV! confirmou a contratação de Cariúcha para apresentar o programa SuperPop. A estreia da nova fase está prevista para o mês de março. Cariúcha ocupará o espaço deixado por Luciana Gimenez, que saiu da emissora após 25 anos de trabalho.

Procurado pelo Estadão, o SBT ainda não retornou sobre o encerramento do vínculo contratual da apresentadora com a emissora. A questão sobre seu contrato com o SBT permanece em aberto.

Cariúcha também comentou a novidade de forma breve em seu perfil no Instagram, sem entrar em detalhes sobre o novo projeto. Na publicação, a apresentadora celebrou a conquista, associando o momento a um sonho antigo.

Cariúcha celebra nova fase na televisão

“Eu sempre tive um sonho de ter meu próprio programa e sempre pedi isso a Jesus e sabia que estava perto. Obrigada, Jesus, por tudo, sem Ti nada sou. Obrigada @oprah (Oprah Winfrey) por trazer representatividade e nos fazer sonhar”, escreveu Cariúcha.

A saída de Luciana Gimenez também foi comunicada oficialmente pela apresentadora em suas redes sociais. Na publicação, Luciana destacou sua trajetória e agradeceu a contribuição ao longo de mais de duas décadas à frente do programa.

Enquanto a nova fase não começa, o programa SuperPop segue sob o comando interino de Simone Garuti. Funcionária da RedeTV! desde 2001, ela acompanha a atração desde seus primeiros anos e foi escolhida para conduzir o programa durante o período de transição.

Quem é Cariúcha, a nova apresentadora do SuperPop

Cariúcha é o nome artístico de Alessandra Mendes Firmiano, natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela ganhou projeção nacional em 2009, após participar do programa Profissão Repórter, da TV Globo, ao disputar o concurso Garota da Laje. A frase dita por ela após a eliminação — "sou toda natural, bonita pra caramba" — tornou-se um meme recorrente nas redes sociais.

Desde abril de 2024, Cariúcha integra o elenco do Fofocalizando, exibido nas tardes do SBT. A visibilidade da apresentadora se ampliou após sua participação na 15ª edição de A Fazenda, da Record, marcada por embates e discussões com outros participantes.

Cultura
.
