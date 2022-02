Carimbó é apresentado na Expo Dubai

Nos últimos dois dias, 19 e 20 de fevereiro, alunos de diversas partes do Brasil se apresentaram na Expo Dubai. Entre as regiões representadas estava o Pará, que apresentou o carimbó de Dona Onete e o Boi Bumbá.

O programa de incentivo à música também trouxe representantes de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo envolvendo mais de 1000 alunos e 250 profissionais.

Representados por Biomas, as regiões brasileiras apresentaram uma parte da cultura musical dos locais do país. As apresentações marcaram os 200 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Os concertos foram transmitidos pelo canal da Expo Dubai.

CONFIRA A APRESENTAÇÃO AQUI:

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)