Caravana das Mal Criadas leva espetáculo drag a Belém, Bragança e Soure

A Caravana das Mal Criadas inicia, neste mês de janeiro, uma circulação por três cidades do Pará com o espetáculo “As Mal Criadas”, da Companhia Cênica de Cínicos. A programação começa em Belém, com apresentações gratuitas neste sábado (17) e domingo (18), às 20h, na Porta Azul, no bairro da Praça da Bandeira. Em seguida, a caravana passa por Bragança e Soure.

Montado em 2024, o espetáculo é uma adaptação livre, em versão drag, da obra “As Criadas”, do dramaturgo francês Jean Genet. A encenação aposta no humor, no exagero e na estética drag para discutir relações de poder, hierarquias sociais, trabalho doméstico e opressões de classe, em diálogo com o movimento das Themônias.

Circulação pelo Pará tem sessões com acessibilidade em Libras

Após as apresentações em Belém, a caravana chega a Bragança no dia 24 de janeiro, às 19h, na Usina da Paz Bragança, com acessibilidade em Libras. O encerramento da circulação ocorre em Soure, no dia 31 de janeiro, também às 19h, no Auditório Carlos Gouvêa, igualmente com tradução em Libras. Todas as sessões têm entrada gratuita.

A montagem propõe um desfecho cômico e inusitado, subvertendo expectativas e utilizando o teatro como espaço de crítica social e disputa simbólica. A proposta é provocar o riso do público ao mesmo tempo em que estimula reflexões sobre estruturas sociais e políticas.

Espetáculo usa humor drag para discutir relações de poder

Segundo Marckson de Moraes, fundador da Companhia Cênica de Cínicos, a montagem chama atenção para questões centrais da sociedade contemporânea. “A gente chama atenção para duas coisas: primeiro, a relação de poder e essa hierarquização entre patrão e empregado. Recentemente, a gente viu isso estampado na luta pelo fim da escala 6x1 e até brinca com o assunto durante o espetáculo”, afirma.

Ele destaca ainda a importância da arte drag como linguagem teatral. “Depois, em segundo lugar, a gente coloca a poética da arte drag como movimento teatral. Fazer o público entender que o movimento das Themônias tem teatro, dança e artes visuais. Claro que puxamos mais para a vertente teatral, mas temos diversos artistas, de diversas linguagens, no movimento”, completa.

Roda de conversa amplia diálogo com o público

Além das apresentações, a Caravana das Mal Criadas promove uma roda de conversa com o público, voltada à troca de experiências sobre o processo de criação do espetáculo, os atravessamentos da arte drag no teatro e a construção de territórios culturais.

De acordo com Marckson, o espetáculo nasce do desejo de denunciar, de forma cômica, as estruturas de poder presentes na sociedade. “A arte drag, para nós, é linguagem política, exagero, denúncia e afeto. Circular com esse espetáculo pelo Pará é afirmar que nossos corpos, nossas estéticas e nossas narrativas pertencem aos palcos e aos territórios”, diz.

Ele explica ainda que a nova temporada traz atualizações no repertório. “Como é um espetáculo drag, com um humor mais próximo da nossa atividade artística, nós colocamos algumas piadas de acordo com o local. Falamos de praças de Belém, das pessoas de Belém. Dessa forma, faremos o mesmo nos lugares em que formos nos apresentar. Essa circulação permite essa apropriação; as pessoas se sentem parte do espetáculo pelas falas locais que adicionamos ao texto e se divertem”, finaliza.

A Caravana das Mal Criadas é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio do Edital 005/2025, e integra uma ação de circulação cultural voltada ao fortalecimento da arte drag, do teatro e da diversidade cultural no Pará.