Capa da 'Playboy', Regina Meneghel supera duas vezes o câncer e cumpre promessa

A cunhada de Xuxa Meneghel, Regina Meneghel aproveitou a fama da apresentadora e foi parar na capa da “Playboy” na edição de maio de 1989, batendo recorde de vendas. Em 2010, fui diagnosticada com um câncer no reto, fiz a operação, mas a doença voltou oito anos depois. Passei por todo aquele processo chato de radio e quimioterapia. Hoje estou curada. Fiz uma promessa que ajudaria as pessoas da mesma forma que fui ajudada", disse Regina.

Hoje, ela não é mais casada com o irmão da Rainha dos Baixinhos, Blad Meneghel. Regina alimenta seu canal no YouTube, assinando como Regina Luz. Ela conta que encontrou uma forma de ajudar o próximo dando dicas de uma alimentação saudável e aplicando o que estudou sobre o assunto. Aos 53 anos, ela fez faculdade e pós-graduação.

Nos tempos em que era cunhada da Xuxa, Regina criou uma forte amizade com a diretora Marlene Mattos, que a orientou. “Marlene é minha guru”, completou.