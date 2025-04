Cantores paraenses realizam show de tributo a Caetano Veloso nesta quinta-feira (17)

Os fãs de Caetano Veloso em Belém têm um encontro marcado nesta quinta-feira (17), no espetáculo “Como Dois e Dois”, que promete homenagear os clássicos do cantor nas vozes de dois talentos paraenses: Márcio Moreira e Gigi Furtado.

A apresentação inédita acontece na Casa do Fauno, a partir das 21h, e será um grande tributo às músicas que marcaram a vida dos artistas. Todo o repertório foi pensado para emocionar o público, que assistirá a interpretações particulares de alguns dos maiores sucessos de Caetano Veloso.

Márcio Moreira conta que a experiência deste show será um feito inédito em sua carreira, pois é a primeira vez em que ele irá interpretar músicas de outro cantor em um espetáculo.

“Eu sou cantor e compositor e comecei minha carreira dedicado a cantar as coisas que eu escrevo. Os meus shows eram pautados nas coisas que eu escrevi. Mas a Gigi me propôs esse desafio de me colocar como intérprete pela primeira vez num espetáculo e a gente escolheu Caetano porque é um artista que está num lugar de afeto de nos dois, nos conhecemos o repertório e temos ele como uma referência poética”, disse o cantor.

Segundo o músico, as canções do show foram escolhidas com base na emoção e nas características técnicas de cada artista. “Para a seleção do repertório a gente partiu primeiro do afeto, para escolher qual música marcou mais a vida de cada um. Depois a gente viu tecnicamente o que faz mais sentido na voz de cada um, então chegamos a uma seleção de 30 canções que vamos fazer para essa noite.”

Animado com o espetáculo, Márcio revela que está adorando a experiência de ser intérprete e de como tudo é diferente em relação aos shows de suas músicas autorais. “Tá sendo muito incrível porque eu sinto que é um trabalho de ator. Porque quando você canta suas músicas, de compositor, você canta a sua verdade. Quando você vem com uma canção de outro compositor, você veste a roupa desse personagem. A música ‘Você é Linda’ exige que você visualize essa mulher maravilhosa, e pense no que o Caetano pensou. É como mergulhar na literatura poética e trazer o seu jeito de contar a sua história”, pontuou o artista.

Márcio ressalta que o show se trata também de uma celebração da amizade entre ele e Gigi Furtado, que influenciou o cantor no caminho da arte quando ele ainda era criança. “A Gigi que é amiga da minha mãe, a Marcia Tupinambá. Com 14 anos ela já frequentava a minha casa, já ensaiava, era cantora lírica, era uma coisa muito bonita de se ver, e isso me influenciou como artista. Se hoje eu sou cantor, boa parte desse motivo tem a ver com as tardes que a Gigi estava em casa estudando repertório, se preparando para os shows. ‘Como Dois e Dois’ é um brinde à nossa história, de ter essa troca artística desde que eu era um garoto”, acrescentou..

Por fim, Márcio afirma que está ansioso para receber o público no show e poder cantar, junto com ele, as músicas mais marcantes de Caetano Veloso. “Quero essa oportunidade de ter o público cantando junto comigo, porque no autoral todo mundo tá conhecendo as suas músicas, mas quando falamos de Caetano, são canções que embalaram a vida de todo mundo. Eu espero que seja uma noite pra gente construir memórias afetivas juntos”, concluiu.

Os ingressos para o show ‘Como Dois e Dois’ podem ser adquiridos presencialmente na Casa do Fauno, ou pelo contato: (91) 98838-1808.

Serviço:

Show “Como Dois e Dois”

Local: Casa do Fauno - R. Aristides Lobo, 1061 - Campina,

Data: 17 de abril

Horário: 21h