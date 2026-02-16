Cantores e ritmitas de escolas de samba no CarnaBelém, na Pedreira, prestam homenagem a Meio-Dia
Sambista paraense faleceu nesta Segunda-Feira de Carnaval aos 55 anos, em Macapá (AP), após ter sofrido um AVC Isquêmico, e foi homenageado na programação do CarnaBelém na noite de hoje (16)
O sambista paraense Orlandino Barbosa, o Meio-Dia da Imperatrize (escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense), que faleceu nesta Segunda-Feira de Carnaval, aos 55 anos de idade, foi homenageado na Noite do Samba do CarnaBelém na Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira, em Belém. O cantor Fábio Moreno e mais 360 ritmistas de escolas de samba que participam da programação na noite desta segunda-feira (16) fizeram um minuto de silêncio em homenagem a Meio-Dia, um nome histórico desse gênero musical no Pará e no Brasil.
Fábio Moreno destacou que a participação da bateria das escolas de samba na programação no CarnaBelém, na data do Carnaval oficial do Brasil, "é fundamental para todo o projeto de Carnaval de Belém das escolas de samba".
"Isso é muito importante para mostrar para Belém, para a sociedade da nossa capital que as escolas de samba estão vivas, que existe um trabalho o ano todo, Isso aqui, para a gente, é fantástico, porque a gente vai mostrar um pouquinho do que vai acontecer nos dias 27 e 28, no desfile oficial das escolas de samba", destacou Fabio Moreno antes de a folia tomar conta da Passarela do Samba na avenida Pedro Miranda, na Pedreira.
O repertório dos ritmistas das agremiações carnavalescas na Aldeia Amazônica abrange sambas-enredo que marcaram época no Carnaval Brasileiro e no Carnaval de Belém. Por isso, o público confere nesta noite samda das escolas Rancho Não Posso Me Amofiná, Acadêmicos da Pedreira, Quem São Eles e outras agremiações.
Como destacou o diretor de Cultura da Secretaria de Cultura de Belém, Gláucio Sapucahy, o CarnaBelém traz como proposta ao público diversos ritmos, com artistas regionais. Nesse contexto, não podia ficar de fora o samba-enredo. "E, então, nós criamos um grande encontro de ritmistas, em que nós vamos cantar samba-enreodo, vamos falar de Carnaval, de escola de samba, e homenageando o Meio-Dia que faleceu hoje (16), um intérprete paraense que trafegou por muito tempo na história do Carnaval carioca, especificamente na Imperatriz Leopoldinense", ressaltou Gláucio.
Além do Encontrão com cerca de 400 ritmistas de agremiações carnavalescas e Fábio Moreno e Banda, o Carnabelém tinha na programação desta Segunda-Feira de Carnaval o Sambloco, Big Band DBL e o DJ Assayag.
