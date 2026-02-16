Cantores e ritmitas de escolas de samba no CarnaBelém, na Pedreira, prestam homenagem a Meio-Dia

O sambista paraense Orlandino Barbosa, o Meio-Dia da Imperatrize (escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense), que faleceu nesta Segunda-Feira de Carnaval, aos 55 anos de idade, foi homenageado na Noite do Samba do CarnaBelém na Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira, em Belém. O cantor Fábio Moreno e mais 360 ritmistas de escolas de samba que participam da programação na noite desta segunda-feira (16) fizeram um minuto de silêncio em homenagem a Meio-Dia, um nome histórico desse gênero musical no Pará e no Brasil.

Fábio Moreno destacou que a participação da bateria das escolas de samba na programação no CarnaBelém, na data do Carnaval oficial do Brasil, "é fundamental para todo o projeto de Carnaval de Belém das escolas de samba".

"Isso é muito importante para mostrar para Belém, para a sociedade da nossa capital que as escolas de samba estão vivas, que existe um trabalho o ano todo, Isso aqui, para a gente, é fantástico, porque a gente vai mostrar um pouquinho do que vai acontecer nos dias 27 e 28, no desfile oficial das escolas de samba", destacou Fabio Moreno antes de a folia tomar conta da Passarela do Samba na avenida Pedro Miranda, na Pedreira.

Cantor Fábio Moreno agita a Passarela do Samba em Belém nesta Segunda-Feira de Carnaval (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O repertório dos ritmistas das agremiações carnavalescas na Aldeia Amazônica abrange sambas-enredo que marcaram época no Carnaval Brasileiro e no Carnaval de Belém. Por isso, o público confere nesta noite samda das escolas Rancho Não Posso Me Amofiná, Acadêmicos da Pedreira, Quem São Eles e outras agremiações.

Como destacou o diretor de Cultura da Secretaria de Cultura de Belém, Gláucio Sapucahy, o CarnaBelém traz como proposta ao público diversos ritmos, com artistas regionais. Nesse contexto, não podia ficar de fora o samba-enredo. "E, então, nós criamos um grande encontro de ritmistas, em que nós vamos cantar samba-enreodo, vamos falar de Carnaval, de escola de samba, e homenageando o Meio-Dia que faleceu hoje (16), um intérprete paraense que trafegou por muito tempo na história do Carnaval carioca, especificamente na Imperatriz Leopoldinense", ressaltou Gláucio.

DJ Assayag animou a festa na Aldeia Amazônica David Miguel, em Belém (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Além do Encontrão com cerca de 400 ritmistas de agremiações carnavalescas e Fábio Moreno e Banda, o Carnabelém tinha na programação desta Segunda-Feira de Carnaval o Sambloco, Big Band DBL e o DJ Assayag.