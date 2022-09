Cantora Rosana ameaça processar internauta que falou de sua aparência

A cantora Rosana reapareceu na televisão no quadro "Lip Sync", do "Domingão com Huck", no último domingo (25). No entanto, a cantora chamou atenção dos internautas e recebeu algumas críticas pela sua aparência.

A artista, então, ameaçou processar quem falasse de seu visual. "Não vou ficar aguentando recalque de gentinha desocupada, que fica na internet ofendendo pessoas públicas! Hoje em dia fofoca idiota, mesmo que seja na internet, é crime. A internet não vai camuflar o fofoqueiro, não", destacou ela.

Rosana garantiu que vai tomar medidas jurídicas contra uma seguidora em questão que criticou a aparência. A internauta chegou a se desculpar, mas a cantora assegurou que já tinha entrado em contato com o advogado.

"Cyberbullying dá processo e cadeia. Sou daquelas que manda logo um processo pra cima. Uma desinformada e desocupada me ofendeu no perfil dela e é tão burra que marcou. Fui pra cima dela! Me pediu desculpa. Eu não vou desculpar nada! Ponho logo na mão do meu advogado", declarou Rosana, por fim.