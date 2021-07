Cantora paraense Carol Rodrigues lança carreira solo com EP com mistura de ritmos brasileiros

A cantora paraense Carol Rodrigues, ex-vocalista da Banda da Loirinha e de grupos como a Banda Kamayura e Banda BaladaMix, agora se prepara para seguir carreira solo com várias músicas autorais. O lançamento do primeiro EP da artista deverá vir no mês de dezembro, mas ela já garantiu novidade aos fãs ainda neste mês de julho.

No próximo trabalho da intérprete, que segundo Carol vem recheado de desafios, a paraense pretende trazer uma roupagem inovadora em seus novos singles com uma mistura de musicalidades brasileiras, como o sertanejo e uma pitada mais jovial de ritmos paraenses.

"Venho trazendo outras vertentes além do que já canto, com uma pitada de sertanejo, mas também explorando a musicalidade paraense com uma pegada mais jovial. A nossa música também precisa se atualizar, precisa ser explorada e mais conhecida, além disso, o Brasil sempre foi um país de muitas misturas, o que sempre deu muito certo”, aponta.

Com um disco repleto de identidade e marcado por uma presença forte da inspiração das vozes internacionais das cantoras Beyoncé, Mariah Carey e Celine Dion, a artista paraense deseja estimular muitas pessoas a buscarem pela concretização de seus sonhos.

“Meu maior sonho é poder levar minhas músicas há muitos lugares do nosso Brasil com identidade, representar o meu estado no cenário musical brasileiro e, principalmente, inspirar outras pessoas através do meu trabalho e da minha história. Afinal, o sucesso nem sempre tem a ver com dinheiro, mas sim com a diferença que fazemos na vida das pessoas”, afirmou.

Trajetória

Aos seis anos de idade, Carol Rodrigues já cantava na igreja que frequentava. Mas, foi aos doze anos, quando estava à frente da Banda Kamayura, fundada por seu pai, que começou a ter destaque, fazendo shows por várias cidades paraenses.

Nos ritmos calypso e brega, a artista encantou empresários do ramo e começou a receber convites para apresentações. Em 2017, Carol recebeu convite para participar da Banda da Loirinha, na qual ganhou visibilidade dentro do ritmo, fazendo sucesso nas regiões Norte e Nordeste do país.

Em setembro do ano passado, ela passou a integrar a Banda BaladaMix, marcada pelo lançamento do single autoral “Fake News”, uma canção que se tornou sucesso e chegou a ficar entre as mais tocadas nas principais rádios do Pará.

Para este ano, a cantora aposta na carreira solo, que vem cheia de novidades, mas sempre mantendo a essência da musicalidade paraense em seus shows.