Cantora Nanda Miranda realiza show de lançamento do álbum ‘Meus Boleros’ com entrada franca

A cantora e compositora Nanda Miranda lança nesta sexta-feira (28) o seu álbum de estreia “Meus Boleros”. Para celebrar o debute, vai realizar a partir das 19h um show com entrada franca na Casa Soma, localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém. A apresentação terá participação especial do músico Bruno Benitez. Já as músicas do primeiro trabalho chegam às plataformas de streaming de música no dia 29 de julho.

Em entrevista ao Grupo Liberal, a cantora declarou que estava muito realizada por entregar o álbum e poder se encontrar com o público pela primeira vez. “Todo esse projeto, desde a idealização, mexe comigo por inteiro por ser algo tão íntimo e familiar. Estou sentindo uma energia surreal, me sinto feliz”, complementou.

O álbum de Nanda Miranda traz uma história muito pessoal da artista: as canções foram inspiradas nas cartas de amor escritas pelo pai da cantora para sua mãe.

Segundo ela, a ideia de “musicar” e transformar as declarações de amor dos pais, trocadas na época em que eles se relacionavam à distância, na década de 80, surgiu de um amigo.

“Desde pequena sempre ouvi falar nas cartas que o meu pai havia escrito para minha mãe. Quando ele faleceu, ela abriu um bauzinho e lembrança e me mostrou todas. Fiquei muito encantada com a forma amorosa e respeitosa que ele tratava ela por música e poesia”, relembrou.

Nanda levou a sugestão à produtora, fazendo nascer também o nome do novo álbum. Ele foi gravado em setembro de 2022 e chega com dez faixas, que foram construídas coletivamente com os produtores musicais e músicos Bruno Benitez e Félix Robatto. Todo o processo ocorreu à distância, já que a cantora mora no município de Acará (PA).

“Eles tiveram uma sensibilidade absurda com as idéias que passaram pela memória do meu pai. Cada trecho produzido que eles mandavam, eram rios de lágrimas que desciam pelo meu rosto, tamanho o sentimento de saudosismo e acalanto na alma”, afirmou a cantora.

A artista revelou que o público pode esperar canções que imprimem o seu olhar sobre amor e sensibilidade; músicas para serem dançadas juntas ou à sós.

‘É um disco que fala de saudade passeando pelos vínculos e afetos carimbados no meu Acará, terra onde meus pais se amaram até a sua partida”, complementou.

Trajetória

Nanda Miranda é natural do município de Acará, localizado no Pará. Teve como maior influência na música o próprio pai, que sempre a incentivou a ouvir discos.

Ela começou a cantar em barzinhos no município onde mora por volta de 2009. Foi oficialmente descoberta pelo, então namorado e pai do seu filho, Junior Maniva, que sempre foi músico.

Mas somente começou a cantar profissionalmente após a pandemia da covid-19, quando amigos começaram a insistir que Nanda investisse na carreira.

Serviço

Show de lançamento do álbum “Meus Boleros”

Data: 28 de julho de 2023;

Horário: 19h;

Local: Casa Soma (Tv. Cap. Pedro Albuquerque, 395 - Cidade Velha, Belém);

Entrada gratuita.