Cantora Jane Duboc representa o Pará no Festival Internacional de Música de Santa Catarina

A cantora paraense Jan Duboc faz parte da equipe de profissionais da música que irá compartilhar seus conhecimentos, entre os dias 8 e 28 de janeiro, no Festival Internacional de Música de Santa Catarina, considerado o maior festival-escola da América Latina. Em sua 18ª edição, o evento, que abre o calendário cultural do estado, irá celebrar o encontro entre o erudito e o popular, reunindo grandes nomes do cenário nacional e internacional.

Para a Jane Duboc, “é um festival maravilhoso! Eu convivi com Waldemar Henrique na infância, estudei música no Conservatório Carlos Gomes, convivi com Walter Bandeira e outros tantos paraenses maravilhosos que marcaram gerações. Como eu vivi tudo isso na minha juventude em Belém, eu aprendi demais com as pessoas da minha terra. Temos um carinho especial pela nossa terra mas não é só isso, as minhas memórias afetivas estão em Belém do Pará. Então, quando eu viajo para qualquer oficina, festival eu sempre levo essa bagagem musical de aprendizado. E eu adoro passar esse conhecimento adiante”, destacou a cantora.

Sobre o Festival Internacional de Música de Santa Catarina

O Festival Internacional de Música de Santa Catarina é considerado o maior festival-escola da América Latina. Em sua 18ª edição, o evento, que abre o calendário cultural do estado, irá celebrar o encontro entre o erudito e o popular, reunindo grandes nomes do cenário nacional e internacional. Um elenco de professores renomados vindos de diversas regiões do Brasil e do exterior, programas de ensino que atendem desde os pequenos aos mais maduros, e concertos gratuitos que acontecem em diversos pontos da cidade, fazem do festival um evento diferenciado, e um verdadeiro legado para toda a região. O FEMUSC movimenta o turismo, faz girar a economia, gera empregos e renda, e, espalha arte e cultura pelos quatro cantos da cidade, fomentando a formação profissional dos músicos envolvidos e, proporcionando momentos únicos ao público.

No total, são 86 professores, sendo 40 estrangeiros, que vão à Jaraguá do Sul para compartilhar conhecimento e multiplicar experiências. Nomes como o da cantora Jane Duboc, do maestro Roberto Duarte, do violinista Simon Bernardini e do instrumentista, Renato Borghetti (MPB), estão entre os destaques desta edição.