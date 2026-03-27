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Cantora Aninha Odalisca transforma aniversário em show 'Mulheres Vivas' em Belém

Show reúne 16 cantoras do brega paraense em celebração à vida e à luta contra o feminicídio

Riulen Ropan
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Aninha Odalisca idealizou o projeto com o desejo de ir “além” da celebração pessoal (Ângela Cunha/ Divulgação)

A cantora Aninha Odalisca transformou a celebração de seu aniversário em um ato coletivo com o espetáculo 'Mulheres Vivas', que será realizado neste sábado, 28, em Belém. O evento, sediado no espaço Pai D’Égua Steak Beer (rodovia Augusto Montenegro, 2730), reúne 16 artistas do brega paraense para celebrar o protagonismo feminino e reforçar a pauta do enfrentamento ao feminicídio.

Aninha Odalisca idealizou o projeto com o desejo de ir “além” da celebração pessoal. Ela buscou dar um novo significado à data, reunindo artistas da cena do brega paraense que admira, muitas delas com “trajetórias marcadas por desafios e resistência”.

Um palco para voz e reflexão

O espetáculo 'Mulheres Vivas' vai além de um simples show, funcionando como um espaço de voz e reflexão. O evento incorpora ao palco a pauta do enfrentamento ao feminicídio, com momentos que incluem falas, homenagens e convites para a conscientização.

Artistas confirmadas no evento

Para o espetáculo 'Mulheres Vivas', um time de 16 cantoras foi confirmado. Além da anfitriã Aninha Odalisca, participam:

  • Juli Freitas
  • Nega Lôra
  • Thaís D’Souza
  • Mell Pinheiro
  • Hellen Patrícia
  • Big Loira
  • Cleycianne
  • Mariza Brasil
  • Maria Lu
  • Anny Lopes
  • Francy Ribeiro
  • Carla Costa
  • Fran Marins
  • Rebeca Lindsay
  • Diva do Brega

Protagonismo feminino no brega paraense

A iniciativa de Aninha Odalisca também destaca o protagonismo feminino no brega paraense. O gênero, apesar da forte presença de mulheres, ainda enfrenta desafios no reconhecimento e na busca por igualdade.

Aninha observa avanços recentes na ocupação de espaços e no fortalecimento de redes de apoio. Contudo, ela reconhece que o caminho é longo. “Existe desigualdade, mas também existe muita resistência e talento”, pontua a artista.

A reunião de tantas artistas no mesmo palco tem um caráter simbólico. Aninha Odalisca destaca que o encontro representa um marco pessoal e coletivo, demonstrando a possibilidade de uma cena mais colaborativa.

“Não é só um show, é um movimento”, define a cantora. A proposta visa fortalecer o gênero musical e abrir novos caminhos para vozes femininas na cena de Belém.

Experiência com entretenimento e engajamento

O público do 'Mulheres Vivas' pode esperar uma experiência que une entretenimento e engajamento. Além da música, o espetáculo terá momentos de interação e conexão com a plateia.

O evento promete um ambiente de troca e reflexão. “Vai ter muita energia, mas também muita verdade”, adianta Aninha Odalisca.

Ao ressignificar seu aniversário, a artista marca um ponto de virada em sua trajetória. Mais madura e consciente, ela vê o evento como um presente com um propósito maior.

Celebrar a vida, nesse contexto, torna-se um ato de resistência e cuidado coletivo. A mensagem final da cantora é clara: “unir, fortalecer e garantir que a voz das mulheres nunca seja silenciada”.

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Palavras-chave

Aninha Odalisca

Mulheres Vivas
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