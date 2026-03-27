Cantora Aninha Odalisca transforma aniversário em show 'Mulheres Vivas' em Belém

A cantora Aninha Odalisca transformou a celebração de seu aniversário em um ato coletivo com o espetáculo 'Mulheres Vivas', que será realizado neste sábado, 28, em Belém. O evento, sediado no espaço Pai D’Égua Steak Beer (rodovia Augusto Montenegro, 2730), reúne 16 artistas do brega paraense para celebrar o protagonismo feminino e reforçar a pauta do enfrentamento ao feminicídio.

Aninha Odalisca idealizou o projeto com o desejo de ir “além” da celebração pessoal. Ela buscou dar um novo significado à data, reunindo artistas da cena do brega paraense que admira, muitas delas com “trajetórias marcadas por desafios e resistência”.

Um palco para voz e reflexão

O espetáculo 'Mulheres Vivas' vai além de um simples show, funcionando como um espaço de voz e reflexão. O evento incorpora ao palco a pauta do enfrentamento ao feminicídio, com momentos que incluem falas, homenagens e convites para a conscientização.

Artistas confirmadas no evento

Para o espetáculo 'Mulheres Vivas', um time de 16 cantoras foi confirmado. Além da anfitriã Aninha Odalisca, participam:

Juli Freitas

Nega Lôra

Thaís D’Souza

Mell Pinheiro

Hellen Patrícia

Big Loira

Cleycianne

Mariza Brasil

Maria Lu

Anny Lopes

Francy Ribeiro

Carla Costa

Fran Marins

Rebeca Lindsay

Diva do Brega

Protagonismo feminino no brega paraense

A iniciativa de Aninha Odalisca também destaca o protagonismo feminino no brega paraense. O gênero, apesar da forte presença de mulheres, ainda enfrenta desafios no reconhecimento e na busca por igualdade.

Aninha observa avanços recentes na ocupação de espaços e no fortalecimento de redes de apoio. Contudo, ela reconhece que o caminho é longo. “Existe desigualdade, mas também existe muita resistência e talento”, pontua a artista.

A reunião de tantas artistas no mesmo palco tem um caráter simbólico. Aninha Odalisca destaca que o encontro representa um marco pessoal e coletivo, demonstrando a possibilidade de uma cena mais colaborativa.

“Não é só um show, é um movimento”, define a cantora. A proposta visa fortalecer o gênero musical e abrir novos caminhos para vozes femininas na cena de Belém.

Experiência com entretenimento e engajamento

O público do 'Mulheres Vivas' pode esperar uma experiência que une entretenimento e engajamento. Além da música, o espetáculo terá momentos de interação e conexão com a plateia.

O evento promete um ambiente de troca e reflexão. “Vai ter muita energia, mas também muita verdade”, adianta Aninha Odalisca.

Ao ressignificar seu aniversário, a artista marca um ponto de virada em sua trajetória. Mais madura e consciente, ela vê o evento como um presente com um propósito maior.

Celebrar a vida, nesse contexto, torna-se um ato de resistência e cuidado coletivo. A mensagem final da cantora é clara: “unir, fortalecer e garantir que a voz das mulheres nunca seja silenciada”.