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Cantor sertanejo sofre acidente em estrada após cavalo invadir pista

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 25, após um compromisso profissional

Estadão Conteúdo

O cantor Israel, da dupla com o ex-BBB Rodolffo, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira, 25, em Goiânia. Em publicação nas redes sociais, a equipe do artista explicou o ocorrido e tranquilizou os fãs.

Segundo comunicado, o acidente ocorreu na BR-153, em Goiânia, após um compromisso profissional, e Israel dirigia dentro do limite permitido de velocidade.

Israel estava indo para sua casa quando um veículo à sua frente mudou de faixa sem sinalização. Na sequência, o cantor avistou um cavalo solto na pista e acabou atingindo o animal por não ter tempo para desviar. A dupla se apresentou neste domingo na Virada Cultural, em São Paulo.

"Felizmente, apesar do impacto e do susto, Israel não sofreu ferimentos, está bem e não precisou de atendimento médico", finaliza o comunicado, que também agradece aos fãs pela preocupação e carinho.

Israel e Rodolffo se apresentaram neste domingo, 24, no Palco MBoi Mirim, na zona sul de São Paulo, na programação da Virada. Nas redes, eles agradeceram à presença do público durante o show.

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