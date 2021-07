Cantor Saulo Duarte faz show de encerramento de nova plataforma online

Vivendo no 'novo normal' com muitas dificuldades para os artistas, a Legato surge como uma plataforma online que serve de palco online nesse momento delicado da pandemia. E o cantor Saulo Duarte encerra com chave de ouro as apresentações da plataforma no dia 17 de julho. Antes passam pelo estúdio a banda GravNave e Pélico.

No show de sexta, Saulo caminhará pelo repertório de seus quatro discos relendo suas canções no formato voz e violão. O show intimista conta com releituras de outros artistas que o artista é influenciado como Gilberto Gil, Jorge Ben e Bob Marley. Além de músicas de artistas contemporâneos que colaboram com o artista como Russo Passapusso, Karina Buhr e Curumin.

O cantor tem canções gravadas por artistas como Tulipa Ruiz, Anelis Assumpção, Heloa e Daniel Groove e explora ritmos tradicionais brasileiros como o carimbó, o frevo, o xote, o baião e o samba. O ingresso está a venda em https://legato.events o valor é R$ 26. Os shows têm duração de cerca de uma hora e os ingressos são vendidos na plataforma através de boleto bancário.

Agende-se!

Saulo Duarte - Legato Studio Sessions

Data: 17/07

Hora: 20h

Onde comprar? https://legato.events/artist/205/pelico/event/126/pelico-live-legato-studio-sessions

Onde assistir? https://legato.events/