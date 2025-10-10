Cantor Samarone Lacerda canta na edição de quatro anos do projeto Janelas da Fé

Ao longo dos últimos três anos, o cantor Samarone Lacerda levou sua voz para ecoar as homenagens à Nossa Senhora de Nazaré, no Círio, no projeto Janelas da Fé, e em 2025 não será diferente. Na noite da Trasladação, neste sábado, 11, ele chega com um repertório de música mariana para celebrar a Rainha da Amazônia. “Minha carreira é sempre presenteada com esses momentos especiais junto à Mãe dos paraenses, e estar mais um ano no Janelas da Fé me permite levar músicas que conectam com a fé e com essa grandiosa festa religiosa e cultural”, afirma o artista.

Neste quarto ano, o projeto Janelas da Fé segue com atividades na avenida Nazaré, na sede do clube Paysandu, em Belém, durante a Trasladação e no Círio. “Esse é um projeto pensado para ser acolhedor e significa a ligação com a fé que cada um tem. Como o nome sugere, a gente abre as janelas da nossa vida para receber Nazinha — as diversas janelas, mas principalmente a do coração. E, para que esse momento seja ainda mais marcante, levamos as pessoas para um espaço que seja também especial”, explica Luciana Dantas, idealizadora do projeto.

Diferente dos demais anos, em 2025, as entradas do Janelas da Fé para a Trasladação e o Círio não terão venda, serão apenas para convidados. “Isso foi mais uma promessa de Nossa Senhora cumprida: permitir que o projeto seja conduzido por parceiros”, pontua Luciana.

O cantor Samarone Lacerda tem uma carreira de 25 anos. Ele iniciou seus estudos no Instituto Estadual Carlos Gomes. Mesmo sem se considerar cantor lírico, o artista afima que sempre foi muito ativo nos ministérios de música que animam as celebrações religiosas. Ele já participou de alguns festivais de ópera do Theatro da Paz.

Já no Círio, as homenagens musicais serão realizadas pelo Ministério Sal e Luz, que faz a sua estreia no projeto. "Para nós, do Ministério Sal e Luz é motivo de muita alegria estarmos pela primeira vez no Janelas da Fé, ainda mais em um ano em que comemoramos 25 anos de trabalho evangelizador. Estamos colhendo frutos de todos esses anos. Desde a gravação do nosso DVD em agosto, só temos a agradecer a Deus e à Nossa Senhora de Nazaré, por todo feito, até porque, se nós, do Sal e Luz estamos aqui, foi por causa dela em 2000, quando formamos um sexteto e fizemos a primeira acolhida dela na chegada da imagem na Trasladação e continua até hoje", disse Antônia Costa, coordenadora geral do Ministério.

“A cada edição, os convidados, parceiros e devotos saem das calçadas das ruas de Belém para ganhar as janelas do segundo andar da sede do Paysandu. O projeto carrega, na sua essência, a tradição do povo paraense com a emoção gerada nas ruas da capital”, diz Luciana.

Por ser um momento familiar, o espaço ainda está preparado para receber as crianças com oficinas e muito entretenimento.